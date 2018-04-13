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Оглашены имена победителей конкурса «Платиновая унция 2017»

13.04.2018
Фото: Игорь Чунусов

12 апреля в Москве были названы лучшие производители, дистрибьюторы, аптечные сети, а также реализуемые ими проекты по итогам 2017 года.

«Мы как работники фармацевтической отрасли всегда немного завидуем врачам, у которых есть свой День медицинского работника. Несмотря на то, что фармацевт является частью медотрасли, своего праздника у нас нет. Поэтому, на мой взгляд, таким праздником стал конкурс «Платиновая унция». Сегодня мы назовем тех, кого сами представители отрасли признали лучшими. В этом мы похожи на американскую киноакадемию, которая вручает Оскар. Именно участники отрасли определяют победителей, а также лучшие проекты и тенденции российской фармацевтики», – такими словами открыл церемонию награждения победителей «Платиновая унция 2017» председатель организационного комитета премии, директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский (на фото).

Смена лидера произошла в одной из наиболее престижных номинаций премии. Компания Bayer, признанная лучшим производителем лекарственных средств, отобрала пальму первенства сразу у двух победителей прошлого сезона: «Фармстандарта» и «Биокада».

Компания «Протек» второй год подряд получила награду в номинации «дистрибьютор лекарственных средств».

Лучшим безрецептурным препаратом в этом году стал «Детралекс» компании Servier. А среди рецептурных препаратов второй год подряд первое место занимает байеровский «Ксарелто».

Конечно, не секрет, что с большим напряжением рынок следил за сменой лидера в номинации «Аптечная сеть». «Самсон-Фарма» не удалось продолжить серию бессменного лидерства, но и в этом году сеть не осталась без награды, получив ее в спецноминации. А звание лучшей аптечной сети в этот раз получила АС «НеоФарм-Аптеки Столички».

Как отметил генеральный директор сети Евгений Нифантьев, для компании это весьма значимое событие. Это первая «Платиновая унция», которую она получила.

Сделкой года жюри признало приобретение ГК «Эркафарм» ОАС «Радуга-Первая помощь-Ладушка».

Победителем 18-го конкурса ежегодной отраслевой премии в подноминации «бизнес-проект» признана компания «Фарм-Синтез» за создание лаборатории по разработке и производству инновационных препаратов для радионуклидной диагностики.

Награждение победителей традиционно прошло в атмосфере праздника и живого общения лидеров фармрынка. Генеральным спонсором благотворительной галереи выступила компания «Материа Медика», препарат «Фосфоглив» был спонсором увлекательной фотозоны.

Впервые то, что происходило на сцене и за кулисами церемонии, можно было наблюдать в режиме прямой трансляции на сайте «Фармвестника».

Полный список номинантов и победителей конкурса – в ближайшем номере «ФВ».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
конкурс "Платиновая унция"
Персоны
Крестинский Юрий Александрович
Директор Института развития общественного здравоохранения, директор Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково»
Нифантьев Евгений

Владелец и генеральный директор аптечной сети «Нео-Фарм»
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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