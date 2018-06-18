UPD: Оксана Красных стала вице-президентом по розничным продажам в «Петровакс Фарм»

Оксана Красных с 19 июня 2018 г. заняла пост вице-президента НПО «Петровакс Фарм», сообщил источник «ФВ».

Ранее, 1 июня 2018 г. она покинула должность коммерческого директора компании «Материа Медика» по своей инициативе. Эту позицию г-жа Красных занимала с апреля 2016 г.

В 1999 году Оксана окончила Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова. Второе высшее образование в области экономики получила на базе МФТИ, МВА - в Высшей школе бизнеса «МИРБИС».

В фармацевтическом бизнесе около 15 лет. Начинала свою трудовую деятельность в фармацевтическом бизнесе с позиции медицинского представителя. С 2002 года в маркетинге, занимала позиции менеджера по продукту, бренд менеджера, менеджера по группе продуктов, руководителя отдела потребительского маркетинга.

Работала в компаниях: Sagmel, Terapia C.A., «Юнифарм» Инк, «Фармстандарт». В 2011 году пришла на работу в компанию «Материа Медика Холдинг» на позицию руководителя отдела маркетинга.

new Это не первое кадровое изменение в НПО «Петровакс Фарм». В конце апреля 2018 г. пост президента компании покинула Елена Архангельская, который она занимала с апреля 2015 г. По информации «ФВ», и.о. президента сейчас исполнительный директор группы «Интеррос» Михаил Цыферов. «Интеррос» приобрела контрольный пакет компании в ноябре 2013 г.