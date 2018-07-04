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Оксана Тарасова избрана председателем Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»

04.07.2018

Члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 2 июля избрали председателя. Им стала Оксана Тарасова – генеральный директор ООО «А.Д.Е. Фарма».

Как писал ранее «ФВ», акционеры ПАО 21 июня 2018 г. утвердили новый состав совета директоров. В него вошли: Алексей Аболяев, генеральный директор ООО «Регион портфельные инвестиции», Владимир Нестеренко, генеральный директор сети «36,6» , Оксана Тарасова – генеральный директор ООО «А.Д.Е. Фарма» (совладельцы Елена Нестеренко, Александр Бахуташвили, Даниэл Гоззи), Олег Фатуев – ранее был главным врачом ГКБ №40, настоящая должность неизвестна, и Павел Шадрин – совладелец нескольких ООО, не связанных с фармой. Также сохранят свои посты директор юридического департамента ООО «МКБ Капитал» Михаил Кирилкин и представитель Alliance Boots Holdings Limited Сергей Щербинин.

Согласно годовому отчету компании за 2017 г., убыток вырос почти на 40% и составил 13 млрд руб. Выручка компании выросла на 5% и достигла 48,25 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 14,5% до 12,33 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. краткосрочные обязательства «36,6» превышали ее оборотные активы на 9,37 млн руб. (31 декабря 2016 г. – 14,76 млн руб.), денежный поток от операционной деятельности за 2017 и 2016 гг. был отрицательным.

Общий долг на конец 2017 г. был 32,2 млрд руб.

В отчете говорится, что компании удалось договориться с кредиторами о пролонгации действующих источников финансирования и о привлечении дополнительных средств в объеме, достаточном для обеспечения деятельности компании в течении 12 месяцев со дня утверждения годового отчета. За первые пять месяцев группа привлекла 7,4 млрд руб.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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