Ольга Голодец дала Минздраву три месяца на разработку требований к учету нуждающихся в обезболивании

На заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось 3 апреля, вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в 2018 году должна быть обеспечена 100% доступность обезболивающих препаратов.

Цель поставлена

«Пока у нас не будет 100% уверенности и 100% доступности для каждого пациента РФ, который нуждается в обезболивании, мы не снимем эту тему с повестки дня», – сказала Ольга Голодец, открывая заседание.

Она напомнила, что определенные успехи в этом направлении уже видны. На сегодняшний день, по информации Минздрава, обезболивание получили 389 тысяч пациентов.

«Но нуждающихся все равно больше. И в этом году мы должны приложить все усилия для того, чтобы обезболивание было сделано абсолютно всем нуждающимся. Выделены все средства на проведение обезболивания, они заложены и в системе ОМС и по ВМП. Еще выделены дополнительные средства в рамках паллиативной помощи», – подчеркнула она.

По словам зам. министра здравоохранения РФ Сергея Краевого, в настоящий момент разработана практически вся необходимая нормативно-правовая база, регулирующая оборот наркотических средств и психотропных веществ. У медицинских работников нет барьеров для выписки этих препаратов, подчеркнул представитель Минздрава. При этом процесс совершенствования законодательства продолжается. Ставку Минздрав делает на электронную систему назначения и выписывания наркотических препаратов.

Близко к реальности

По словам первого зам. министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко, на первом месте сегодня стоит вопрос выявления потребности в обезболивании.

Как выяснилось в ходе выступлений членов совета, реальной статистики нуждающихся не знает никто. Кроме того, по словам президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер, никто не может подсчитать и количество пациентов, которым уже оказана помощь.

«Сколько людей помощь получили, мы не можем сказать, потому что мы не знаем, сколько людей находились одновременно и под опекой выездных служб и под опекой стационарной помощи, мы не знаем, сколько раз кто госпитализировался, мы не знаем, сколько конкретно визитов было сделано к каждому конкретному человеку. Когда мы называем цифры, они приблизительные, посчитать точно нельзя», – подчеркнула Анна Федермессер.

Тем не менее она привела данные, озвученные не так давно министром здравоохранения Вероникой Скворцовой : помощь в 2017 году получили порядка 200 тыс. пациентов.

«Это очень близко к реальности, но точно мы знать не можем», – добавила президент благотворительного фонда.

Отсчет пошел

В ходе обсуждения темы обезболивания выяснилось, что в России нет системы учета нуждающихся в обезболивании. Такую статистику никто из ведомств не ведет. Сергей Краевой отметил, что учет нуждающихся в обезболивании – ответственность регионов. Федеральное же ведомство единой системы не имеет.

Эта ситуация крайне удивила Ольгу Голодец. Она заявила, что Минздрав должен разобраться в этой проблеме и предоставить, наконец, реальные цифры по пациентам, нуждающимся в обезболивании. Она поручила Минздраву разработать единые требования по учету таких пациентов. В ответ на это Сергей Краевой заявил, что на разработку приказа и его согласование потребуется 2-3 месяца.

«Возьмем три месяца, чтобы все процедуры были завершены. Три месяца от сегодняшнего дня для того, чтобы разработать и утвердить такой порядок», – заявила Ольга Голодец.