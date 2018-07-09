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Омская область возобновляет программу бесплатного обеспечения лекарствами после стентирования

09.07.2018

В 2018 г. бюджет Омской области выделит 10 млн руб. на закупку препаратов для пациентов, которым установили стенты в сосуды. За полгода в программу вступят около 500 человек. Таким образом Минздрав намерен снизить смертность среди этой категории больных, – высокая стоимость послеоперационной терапии делает ее недоступной для многих омичей. По расчетам ведомства, ежемесячный бюджет на приём необходимых групп препаратов составляет 5 тыс. руб.

«В течение года пациенты будут обеспечиваться специальными лекарственными препаратами (ацетилсалициловой кислотой, клопидогрелем, аторвостатином), необходимыми для предотвращения развития после стентирования грозного осложнения – тромбоза», – говорят в региональном Минздраве. По данным российских регистров больных, перенесших острый коронарный синдром, смертность среди пациентов, не принимавших клопидогрель вместе с аспирином, была в 2,5 раза выше, чем среди больных, получавших двойную антиагрегантную терапию.

Пилотный проект по обеспечению лекарствами пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий, действовал в регионе в 2015-2016 гг. Специалисты сочли его необходимым, оценив последствия от отсутствия адекватной лекарственной терапии после процедуры реваскуляризации миокарда (реокклюзия, рестеноз коронарных артерий, смертность). По данным НМИЦ им акад. Е.Н.Мешалкина, тромбоз стента при использовании современных коронарных стентов достигает 1%, смертность при тромбозе - 40%.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Омская область
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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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