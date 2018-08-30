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ОНФ предлагает ввести ряд новшеств в порядок закупки медоборудования

30.08.2018

Эксперты ОНФ предложили в рамках закупок медицинского оборудования и расходных материалов законодательно закрепить возможность использования контрактов жизненного цикла для медицинских изделий, применение лизинга и поддержку отечественных производителей через систему госзакупок.

«Использование контрактов жизненного цикла имеет целый ряд плюсов. Они основываются на расчете стоимости владения, а не только приобретения, учитывают расходные материалы, программное обеспечение, которое порой стоит значительно дороже самого устройства. Кроме того, такие контракты позволят решить проблему так называемых золотых консервов», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

Активисты и эксперты ОНФ не раз обращали внимание на проблему «золотых консервов» – дорогостоящего оборудования, которое закупается и не используется по назначению. Так, например, в Тверской области в 2012 г. был приобретен, но не введен в эксплуатацию линейный ускоритель для онкологического диспансера стоимостью 200 млн руб. Всего в рамках мониторингов обнаружено более 1000 таких объектов.

Кроме того, эксперты ОНФ вышли с рядом инициатив по определению способа проведения закупок, например приобретение в лизинг. По мнению экспертов, такая возможность была бы полезна как мера поддержки отечественных производителей. Ставки по лизингу могут быть субсидированы, а больницы в регионах с небольшими бюджетами получили бы возможность диагностировать и лечить пациентов, не дожидаясь выделения крупной субсидии. Но правила лизинга должны включать два обязательных пункта – лизинг должен проводиться до полной амортизации, а сама процедура выбора поставщика – способствовать конкуренции, как производителей оборудования, так и лизингодателей.

О проблемах, с которыми приходится сталкиваться российским производителям при продвижении своей продукции, ранее рассказывал «ФВ» заместитель директора предприятия «Медтех» Алексей Бехтерев. Компания производит аппараты для рентгенографии легких (флюорографы), ее мощности составляют 40 аппаратов в год, но в 2017 г. было продано всего два.

«Рынок непрозрачен, и места для конкуренции на нем очень мало. В системе закупок зачастую пишутся характеристики не для того, чтобы выбрать лучшее оборудование, а для того, чтобы ограничить круг участников. Многие из них "высасываются из пальца", например мощность рентгеновского питающего устройства. В малодозовом аппарате нам достаточно подать на трубку 6 киловатт, чтобы получить изображение хорошего качества. Но по техзаданию нужно не менее 25 киловатт. Еще один пример – теплоемкость рентгеновской трубки. Зачем нам делать трубку более мощной (а нам приходится), если мы делаем малодозовые снимки? Две-три такие характеристики из ста – и мы не проходим в конкурсный отбор», – отмечает г-н Бехтерев.

В результате компания отказалась от участия в аукционах и теперь работает через дилерскую сеть.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
медицинское оборудование
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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