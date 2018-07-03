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Онлайн-сервис «ЗдравСити» запустил доставку косметики и парафармацевтики

03.07.2018

Со 2 июля пользователи онлайн-сервиса бронирования лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» в Московском регионе могут заказать косметику, парафармацевтику и медизделия с доставкой на дом.

Новая опция распространяется на 5,5 тыс. наименований, из которых более 3 тыс. – косметика, 1,2 тыс. – парафармацевтика и 1,3 тыс. – изделия медицинского назначения.

Доставка доступна пользователям – жителям Москвы и Московской области, зарегистрированным на сайте.

Минимальная сумма заказа – 500 руб. Товар будет доставлен на следующий день после оформления.

При указании адреса доставки пользователю будет предложено также выбрать наиболее удобное время. После того, как заказ сформирован и передан курьеру, клиент получает смс-сообщение с номером заказа и телефоном курьера. За час до указанного времени доставки сервис «ЗдравСити» направляет пользователю автозвонок для подтверждения или изменения времени и адреса доставки. Кроме того, при необходимости клиент может связаться с курьером.

Планируется, что опыт реализации проекта в Московском регионе будет распространен на другие регионы присутствия «ЗдравСити».

«Сервис реализуется в партнерстве с курьерской службой доставки СДЭК. Основным нашим требованием к подрядчику были своевременная доставка товаров и высокий уровень культуры обслуживания клиентов. С курьерской службой заключен бессрочный договор. Для «ЗдравСити» возможность доставки косметики и парафармацевтики – новое направление работы, которое открывает перспективы расширения рынка за счет повышения качества сервиса», – отметила директор по развитию бизнеса ЦВ «ПРОТЕК» Ольга Смирнова.

«Мы благодарны партнерам за доверие и уверены, что участие в проекте ЦВ "ПРОТЕК" будет взаимовыгодным и перспективным. У нас есть все для того, чтобы клиентам компании понравилось работать с нами. Доставка медицинской техники и парафармацевтической продукции широко востребована в канале интернет-продаж, запуск этого сервиса позволит стереть дисбаланс по ассортиментному предложению для всех регионов России», – прокомментировал коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров.

Справочно

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«ЗдравСити» – онлайн-сервис фармдистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК», позволяющий конечному потребителю забронировать лекарства, оплатив и получив товар в ближайшей аптеке. К сервису подключено около 15 тыс. аптек в 78 регионах РФ. На сайте представлено 15 тыс. позиций ассортимента ведущего фармдистрибьютора страны.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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