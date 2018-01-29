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Онлайн-журнал «Катрен-Стиль» лидирует в списке самых популярных интернет-ресурсов у работников аптек

29.01.2018

Компания Ipsos Comcon представила результаты осенней волны исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов».

В декабре международное агентство маркетинговых исследований Ipsos Comcon завершило осеннюю волну исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов». Опрос проводился среди провизоров первого стола и менеджеров по закупкам. Аптечных работников попросили назвать самые читаемые и любимые интернет-ресурсы и оценить важность информации, которая там размещается.

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По данным опроса Ipsos Comcon, сетевое издание «Катрен-Стиль» (katrenstyle.ru) уверенно лидирует в списке самых популярных и важных интернет-ресурсов, к которым аптечные работники обращаются чаще всего. В 2016 году редакция журнала сосредоточилась на развитии электронной версии издания. Был пересмотрен рубрикатор, скорректирована стратегия развития. Такая политика дала свои результаты, удалось привлечь целевую аудиторию издания. Количество просмотров выросло почти в 3,5 раза, посетителей – 2,5 раза.

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С 2015 года сетевое издание активно развивает раздел вебинаров, где лекторами выступают эксперты фармотрасли и представители государственных органов. В 2017 году было проведено 130 различных вебинаров для читателей сетевого издания «Катрен-Стиль».

В 2017 году «Катрен-Стиль» стал официальным информационным партнером эксперимента по маркировке лекарственных препаратов, проводимого совместно Росздравнадзором и Федеральной налоговой службой. В рамках сотрудничества было проведено 10 информационных вебинаров по проекту, посвященных разным его аспектам: идентификационным знакам, оборудованию, программному обеспечению, взаимодействию различных служб и т.д. В 2018 году сотрудничество будет продолжено.

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АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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