Онлайн-журнал «Катрен-Стиль» лидирует в списке самых популярных интернет-ресурсов у работников аптек

Компания Ipsos Comcon представила результаты осенней волны исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов».

В декабре международное агентство маркетинговых исследований Ipsos Comcon завершило осеннюю волну исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов». Опрос проводился среди провизоров первого стола и менеджеров по закупкам. Аптечных работников попросили назвать самые читаемые и любимые интернет-ресурсы и оценить важность информации, которая там размещается.

По данным опроса Ipsos Comcon, сетевое издание «Катрен-Стиль» (katrenstyle.ru) уверенно лидирует в списке самых популярных и важных интернет-ресурсов, к которым аптечные работники обращаются чаще всего. В 2016 году редакция журнала сосредоточилась на развитии электронной версии издания. Был пересмотрен рубрикатор, скорректирована стратегия развития. Такая политика дала свои результаты, удалось привлечь целевую аудиторию издания. Количество просмотров выросло почти в 3,5 раза, посетителей – 2,5 раза.

С 2015 года сетевое издание активно развивает раздел вебинаров, где лекторами выступают эксперты фармотрасли и представители государственных органов. В 2017 году было проведено 130 различных вебинаров для читателей сетевого издания «Катрен-Стиль».

В 2017 году «Катрен-Стиль» стал официальным информационным партнером эксперимента по маркировке лекарственных препаратов, проводимого совместно Росздравнадзором и Федеральной налоговой службой. В рамках сотрудничества было проведено 10 информационных вебинаров по проекту, посвященных разным его аспектам: идентификационным знакам, оборудованию, программному обеспечению, взаимодействию различных служб и т.д. В 2018 году сотрудничество будет продолжено.