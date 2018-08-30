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ООО «Социальная аптека» придется придумать другое название для работы в Ставрополе

30.08.2018

Арбитражный суд Ставропольского края оставил в силе решение краевого УФАС, которое признало ООО «Социальная аптека» нарушителем статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» и обязало его придумать себе другое наименование для работы на территории Ставрополя.

На недобросовестную конкуренцию пожаловалось местное ГУП СК «Социальная аптека», образованное в январе 2003 г. и являющееся правопреемником предприятия, зарегистрированного еще раньше – в 1994 г. Заявитель указал, что ООО «Социальная аптека» начало осуществлять фармацевтическую деятельность в краевом центре намного позже – в 2011 г. Многие потребители не понимают, что под одной и той же вывеской работают разные юрлица, что создает неразбериху, с одной стороны, и дает конкуренту преимущества, связанные с использованием раскрученного имени, – с другой.

ООО «Социальная аптека» предлагало ГУП заключить мировое соглашение, в том числе было готово профинансировать изготовление новых, современных вывесок для ГУП, но прийти к соглашению не удалось. УФАС признало жалобу обоснованной и распорядилось, чтобы ООО «Социальная аптека» сменило вывески на 15 своих точках продаж, расположенных в Ставрополе.

Коммерческая аптечная сеть обжаловала это решение в суде. 28 августа Арбитражный суд Ставропольского края отказался удовлетворить исковые требования ООО и оставил нормативный акт антимонопольного органа в силе.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
недобросовестная конкуренция
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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