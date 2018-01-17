Опрос: 87% специалистов аптек выступают против продажи лекарств в магазинах

Публичное обсуждение законопроекта, в соответствии с которым торговые организации смогут получать лицензию на осуществление фармдеятельности и продавать безрецептурные лекарства, завершается сегодня, 17 января.

Центр по обучению фармацевтических специалистов «Фармзнание» в декабре 2017 – январе 2018 г. провел опрос специалистов аптек об их отношении к этому документу. В результате 87% опрошенных не поддержали законопроект, так как считают, что продажа безрецептурных препаратов в торговых организациях приведет к учащению случаев неоправданного самолечения (23%), нарушению условий хранения препаратов (22%) и росту объема фальсификатов на рынке (19%).

Среди возможных выгод и преимуществ, которые возникнут в случае принятия такого документа, большинство опрошенных (36%) отметили, что у фармпроизводителей увеличатся объемы продаж безрецептурных препаратов. Однако на втором месте по популярности ответ, что никаких выгод и преимуществ не возникнет (31%). Также 17% отметили, что покупателям станет удобнее приобретать безрецептурные препараты. 16% считают, что конкуренция между торговыми сетями и аптеками приведет к снижению цен на безрецептурные препараты, отчего опять-таки выиграют покупатели.

Большинство опрошенных (51%) считают, что продажа лекарств в магазинах приведет к тому, что аптеки потеряют часть прибыли, 41% считают, что некоторые аптеки вообще закроются, не выдержав конкуренции. Только 5% опрошенных отметили, что нововведения никак не отразятся на деятельности аптек, и 3% считают, что они скажутся положительно, поскольку дополнительная конкуренция стимулирует работать эффективнее.

В качестве мер, которые могут поддержать аптеки в случае необходимости конкурировать с торговыми организациями в части продажи безрецептурных препаратов, большинство опрошенных (43%) отметили необходимость создания закрытого перечня безрецептурных препаратов, разрешенных к продаже в торговых организациях, 20% опрошенных считают, что нужно ввести дополнительные налоговые льготы для аптек и расширить перечень товаров, которые разрешено продавать в аптеках (15%).

Среди других идей было предложение утвердить столь же строгие требования к качеству и условиям хранения препаратов в торговых организациях, как в аптеках. Также было высказано мнение о том, что аптекам для повышения эффективности работы необходимо внедрение онлайн-рецептов, тесная связь с медучреждениями и повышение профессионализма фармацевтов и врачей.

В опросе приняли участие 1100 специалистов аптек из 8 федеральных округов РФ. В составе опрошенных 47% работников первого стола, 29% заведующих аптеками, 4% руководителей, 2% менеджеров по закупу, 18% других работников аптек.