 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
237

Оргкомитет объявил новое место проведения III-й Всероссийской GMP-конференции

13.07.2018

10 июля в Москве состоялось совещание организационного комитета III Всероссийской GMP-конференции с международным участием «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка», на котором присутствовали представители Минпромторга России, ФБУ «ГИЛС и НП», Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) и оператор конференции Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Участники совещания обсудили актуальные темы и вопросы фармотрасли и новые тренды в регуляторике, рассмотрели включение в программу тематик в соответствии с последними изменениям в российском законодательстве, определили сроки публикации обновленной деловой программы на сайте конференции, которая будет доступна на официальном сайте уже через неделю.

Кроме того, оргкомитет принял решение изменить место проведения конференции.

Мероприятие пройдет на площадке Бизнес-центра «Korston Club Hotel Kazan» по адресу: ул. Николая Ершова, 1а.

Просьба учитывать эти изменения при планировании поездки.

Напомним, что Конференция состоится с 27 по 29 августа и станет очередным масштабным мероприятием в жизни Казани, где соберет ведущих экспертов фармацевтической отрасли, представителей профильных государственных органов, руководителей и специалистов фармацевтических производств, представителей профессиональных объединений и сообществ, экспертов в области повышения квалификации кадров фармацевтической индустрии.

Справочно: Организаторами Конференции выступают Минпромторг России и ФБУ «ГИЛС и НП», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Партнеры конференции: генеральный партнер: «Валента Фарм», стратегические партнеры: «Гедеон Рихтер», «Татхимфармпрепараты», партнеры конференции: «Астеллас Фарма», «Такеда Фармасьютикалс», партнеры сессий: «АКРИХИН», «Амджен», «Босналек», «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.».

Следите за новостями на сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях (Facebook, VK).

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
09.07.2018 Доступность ботулинотерапии необходимо поднимать с критично низких 2%
28.06.2018 FDA не удовлетворило состояние производства китайской Henan Lihua Pharmaceutical
19.06.2018 Эксперт: продление срока действия локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС нас полностью устраивает
07.06.2018 Фармрегуляторы Ирландии и Литвы присоединяются к Соглашению о взаимном признании результатов GMP-инспекций
29.05.2018 Минпромторг разработал изменения в регламент получения заключения о соответствии фармпроизводителей требованиям правил GMP
Метки
GMP
конференция
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения