Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли

Ушедший год не стал судьбоносным для фарминдустрии, но был богат событиями, имеющими непосредственное влияние на нее. Последствия некоторых из них фарма ощущает уже сейчас, другие скажутся в ближайшем будущем. Маркировка, ценообразование, взаимозаменяемость, GMP, преференции, аптечные практики, патентные споры — все это и многое другое в традиционном ежегодном обзоре «ФВ».