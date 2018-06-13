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Лента · В России
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Отечественные производители орфанных препаратов получат поддержку государства

13.06.2018

8 июня на производственной площадке биотехнологической компании BIOCAD, расположенной в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (ОЭЗ, площадка «Нойдорф»), состоялась встреча Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с лидерами фармацевтической отрасли.

За круглым столом со спикером верхней палаты руководители компаний BIOCAD, ГЕНЕРИУМ, Герофарм, Нанолек, Полисан, АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета подняли ряд тем, в частности, о мерах поддержки государством производителей дорогостоящих орфанных препаратов.

«Мы как парламент готовы оказывать максимальную поддержку дальнейшему развитию этой отрасли — если нужно как законодательную и нормативную так и административную. Потому что это одна из самых чувствительных тем для наших граждан, для нашего населения», — сказала спикер Совета Федерации.

По словам Валентины Матвиенко, важно, чтобы лекарства создавались именно в России — это позволит производить уникальный продукт и конкурировать на зарубежных рынках. В первую очередь это касается орфанных препаратов, ведь именно в этой области существует ряд проблем, создающих препятствия отечественным производителям выводить на рынок новые лекарства. Речь идет и о несовершенной методике ценообразования, при которой на каждый последующий орфанный биосимиляр применяется понижающий коэффициент, и о достаточно небольшом перечне заболеваний входящих в программу 7 ВЗН, в рамках которой препараты закупаются централизованно из федерального бюджета.

«При приоритетном внимании со стороны регуляторных органов проблема по трем важнейшим орфанным препаратам может быть решена уже в 2018 году. На этом логично завершится программа «Фарма-2020» по уже имеющимся в 7-ми ВЗН редким заболеваниям. Три типа гемофилии, муковисцидоз, болезнь Гоше и гипофизарный нанизм – это то, что уже реализовано в РФ по полному циклу. Следующим логичным ходом следует разобраться с «перечнем 24» в контексте решений Совета Федерации от 26 апреля 2018 года, где предусмотрен пилотный проект федерализации подобных закупок», – рассказал генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ», профессор Дмитрий Кудлай.

В июне 2017 года на имя премьер-министра страны поступило обращение Валентины Матвиенко, в котором говорилось о включении в перечень 7 ВЗН таких заболеваний как мукополисахаридоз трех типов, гемолитико-уремический синдром и пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Как отмечают эксперты, расширение федеральной программы позволит ежегодно экономить государству миллиарды рублей.

«У регионов нет таких финансовых ресурсов. А если они вынуждены будут выделять средства, то будут страдать остальные категории больных граждан. Такого не должно быть. Позиция Совета Федерации заключается в том, чтобы все дорогостоящие закупки лекарств были переведены на федеральный уровень. Разница в закупках имеет значение. Если препараты приобретаются для двух человек – это одна цена. А оптовая – это большие скидки и большая экономия. Проект постановления даже как временную меру я не поддерживаю. Нет ничего более постоянного, чем временное решение. Мы будем настаивать на централизованных закупках. Это даст более четкий учет, контроль и гарантию, что каждый больной получит помощь. На этой идеологии будем настаивать. Я надеюсь, в этом году решение будет принято, и с 2019 года начнется новая жизнь», — заявила Валентина Матвиенко

Что же касается методики ценообразования, то применение понижающих коэффициентов может отпугнуть потенциальных производителей идти в эту и без того узкую нишу. Разработка препаратов для редких заболеваний сложна и далеко не всегда коммерчески выгодна, но имеет огромную социальную значимость.

«Вопрос ценообразования при регистрации биосимиляров в сфере редких заболеваний в РФ необходимо рассматривать отдельно. Россия является одной из 5 стран в мире, в которых идет создание биосимиляров в этой сфере, поэтому найти примеры в показательных странах непросто. Кроме России это такие страны, как Корея, Китай, Иран и США. С учетом постоянной нехватки ресурсов для диагностики и лечения редких заболеваний во всех цивилизованных странах существуют госпрограммы поддержки «орфанных» проектов, как оригинальных, так и биосимиляров. Поддержка носит материальный характер и регуляторный (Fast Track в регистрации). Это происходит потому, что производителей в миресчитанные единицы и экономическая составляющая производства препаратов - «сирот» часто не имеет смысла», – заключил Дмитрий Кудлай.

Источник публикации: АО «Генериум»

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Метки
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Персоны
Кудлай Дмитрий Анатольевич

Генеральный директор АО «Генериум»
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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