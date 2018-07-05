Открылась первая аптека «ЗдравСити» на МЦК

4 июля на станции «Измайлово» Московского центрального кольца (МЦК) открылась аптека под брендом «ЗдравСити» (входит в маркетинговое объединение независимых аптек «ПроАптека»).

Площадь розничной точки – 55 кв. м.

В первую очередь аптека ориентирована на выдачу заказов, оформленных на онлайн-ресурсе «ЗдравСити». Пользователям доступно более 10 тыс. товарных позиций. При покупке на сайте предоставляется скидка 5% на весь ассортимент. Заказ будет доставлен на следующий день – клиент получит смс-сообщения об обновлении его статуса.

Около 5 тыс. наименований лекарственных препаратов и парафармацевтики представлено непосредственно в аптеке. В течение июля на офлайн-ассортимент также действует скидка 5%.

Кроме того, заказать необходимый товар можно на кассе непосредственно в аптеке.

Как и при заказе на сайте «ЗдравСити», в аптеке на станции «Измайлово» действует программа «Моё здоровье», благодаря которой медикаментозная терапия становится более доступной для пациентов за счет предоставления скидок от 15%.

«Одно из направлений нашей стратегии на ближайшую перспективу – активное продвижение, популяризация бренда «ЗдравСити» и программы «Моё здоровье» как среди наших потенциальных партнеров в розничном и производственном звеньях фармрынка, так и среди конечных потребителей. Мы верим в перспективность этого проекта, поскольку он отвечает интересам наших клиентов», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

«Открыта только первая аптека «ЗдравСити» на Московском центральном кольце. До конца 2018 года таких точек будет шесть. Теперь, бронируя товар на сайте «ЗдравСити», пользователю не придется искать ближайшую аптеку, чтобы его забрать, – он получит заказ здесь, по дороге домой. Комфортные условия покупки – одна из задач, которые призван решить этот проект ЦВ «ПРОТЕК», помимо экономии времени и средств конечного потребителя», – сказал генеральный директор ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский.

«Открытие аптек на МЦК – непростой и ресурсоемкий проект. Однако мы видим в нем серьезные перспективы. Это проект смарт-аптеки, благодаря которому мы предоставляем возможность большому числу людей – проходимость одной станции МЦК составляет не менее 30 тысяч человек – экономить как финансы, так и время на покупке товаров для здоровья и красоты, сделав заказ утром и получив его вечером», – отметил генеральный директор маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков.

До конца 2018 г. «ПроАптека» разместит аптечные пункты под брендом «ЗдравСити» на станциях МЦК «Деловой центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Стрешнево» и «Панфиловская».

Источник публикации: ЦВ «Протек»