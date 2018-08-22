Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
320

Открыта регистрация на 20-ю международную выставку Pharmtech & Ingredients 2018

22.08.2018

Открыта регистрация на крупнейшую в России и странах ЕАЭС международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018!

Даты проведения: 20 – 23 ноября 2018

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, Москва

Тел. + 7 (499) 750-08-28

e-mail: pharmtech@ite-expo.ru

В этом году Pharmtech & Ingredients 2018 в 20-й раз соберет на одной площадке лидеров фармацевтической отрасли и ведущие компании, которые представят свою продукцию и услуги специалистам фармацевтической индустрии.

Свое участие в 2018 году подтвердили:

IMA, Marchesini Group, Artlife-Techno, BASF, Bright Way, Campak, Capsugel, Catrosa, Comecer, FAVEA, Gerresheimer, Harke Pharma, Heuft, IMCD, Merck, Michael Kurako, OMAG, Pall, Pharma Union, Pharmamixt, Reatorg, Sartorius, SGD Pharma, Sinopharmtech, X-TECH, ECI и многие другие.

Новое на Pharmtech & Ingredients:

Кроме национальных экспозиций Германии и Швейцарии впервые будет представлена экспозиция Индии.

Форум Фармтехпром – Форум Инноваций

В рамках выставки 21 и 22 ноября пройдет 13-й Международный форум «Фармтехпром».

В фокусе форума – инновации и тренды мировой фармацевтической индустрии.

В программу будут включены доклады от ведущих компаний, затрагивающие наиболее актуальные тенденции и инновационные разработки.

Более 40 новых компаний представят свою продукцию на выставке впервые.

За 4 дня работы выставки у Вас будет возможность:

  • ознакомиться с самым современным фармацевтическим оборудованием и материалами от ведущих производителей и поставщиков
  • сравнить предложения, выбрать необходимую продукцию или услуги для развития и модернизации производства и обсудить условия сотрудничества уже на выставке
  • узнать об инновациях компаний – участников выставки
  • установить новые деловые контакты и поддержать уже существующие
  • узнать о тенденциях мировой фармацевтической отрасли
  • принять участие в мероприятиях Деловой программы

Получите бесплатный билет по промокоду pha18iHTTM>>

Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения