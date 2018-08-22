Открыта регистрация на 20-ю международную выставку Pharmtech & Ingredients 2018

Открыта регистрация на крупнейшую в России и странах ЕАЭС международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018!
Даты проведения: 20 – 23 ноября 2018
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, Москва
Тел. + 7 (499) 750-08-28
e-mail: pharmtech@ite-expo.ru
В этом году Pharmtech & Ingredients 2018 в 20-й раз соберет на одной площадке лидеров фармацевтической отрасли и ведущие компании, которые представят свою продукцию и услуги специалистам фармацевтической индустрии.
Свое участие в 2018 году подтвердили:
IMA, Marchesini Group, Artlife-Techno, BASF, Bright Way, Campak, Capsugel, Catrosa, Comecer, FAVEA, Gerresheimer, Harke Pharma, Heuft, IMCD, Merck, Michael Kurako, OMAG, Pall, Pharma Union, Pharmamixt, Reatorg, Sartorius, SGD Pharma, Sinopharmtech, X-TECH, ECI и многие другие.
Новое на Pharmtech & Ingredients:
Кроме национальных экспозиций Германии и Швейцарии впервые будет представлена экспозиция Индии.
Форум Фармтехпром – Форум Инноваций
В рамках выставки 21 и 22 ноября пройдет 13-й Международный форум «Фармтехпром».
В фокусе форума – инновации и тренды мировой фармацевтической индустрии.
В программу будут включены доклады от ведущих компаний, затрагивающие наиболее актуальные тенденции и инновационные разработки.
Более 40 новых компаний представят свою продукцию на выставке впервые.
За 4 дня работы выставки у Вас будет возможность:
- ознакомиться с самым современным фармацевтическим оборудованием и материалами от ведущих производителей и поставщиков
- сравнить предложения, выбрать необходимую продукцию или услуги для развития и модернизации производства и обсудить условия сотрудничества уже на выставке
- узнать об инновациях компаний – участников выставки
- установить новые деловые контакты и поддержать уже существующие
- узнать о тенденциях мировой фармацевтической отрасли
- принять участие в мероприятиях Деловой программы