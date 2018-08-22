Открыта регистрация на 20-ю международную выставку Pharmtech & Ingredients 2018

Открыта регистрация на крупнейшую в России и странах ЕАЭС международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2018!

Даты проведения: 20 – 23 ноября 2018

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, Москва

Тел. + 7 (499) 750-08-28

e-mail: pharmtech@ite-expo.ru

В этом году Pharmtech & Ingredients 2018 в 20-й раз соберет на одной площадке лидеров фармацевтической отрасли и ведущие компании, которые представят свою продукцию и услуги специалистам фармацевтической индустрии.

Свое участие в 2018 году подтвердили:

IMA, Marchesini Group, Artlife-Techno, BASF, Bright Way, Campak, Capsugel, Catrosa, Comecer, FAVEA, Gerresheimer, Harke Pharma, Heuft, IMCD, Merck, Michael Kurako, OMAG, Pall, Pharma Union, Pharmamixt, Reatorg, Sartorius, SGD Pharma, Sinopharmtech, X-TECH, ECI и многие другие.

Новое на Pharmtech & Ingredients:

Кроме национальных экспозиций Германии и Швейцарии впервые будет представлена экспозиция Индии.

Форум Фармтехпром – Форум Инноваций

В рамках выставки 21 и 22 ноября пройдет 13-й Международный форум «Фармтехпром».

В фокусе форума – инновации и тренды мировой фармацевтической индустрии.

В программу будут включены доклады от ведущих компаний, затрагивающие наиболее актуальные тенденции и инновационные разработки.

Более 40 новых компаний представят свою продукцию на выставке впервые.

За 4 дня работы выставки у Вас будет возможность:

ознакомиться с самым современным фармацевтическим оборудованием и материалами от ведущих производителей и поставщиков

сравнить предложения, выбрать необходимую продукцию или услуги для развития и модернизации производства и обсудить условия сотрудничества уже на выставке

узнать об инновациях компаний – участников выставки

установить новые деловые контакты и поддержать уже существующие

узнать о тенденциях мировой фармацевтической отрасли

принять участие в мероприятиях Деловой программы

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