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Лента · В России
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Анонс: V Международная конференция «Оценка технологий здравоохранения: повышение эффективности работы медицинских организаций»

01.08.2018

21 сентября 2018 года состоится V Международная научно-практическая конференция «Оценка технологий здравоохранения: повышение эффективности работы медицинских организаций» (далее – Конференция).

Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», ГБУ г. Москвы «Научно-практический центр клинических исследований и оценки медицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы», Российского отделения международного общества фармакоэкономических исследований и оценки исходов (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, далее - ISPOR), Ассоциации Специалистов по оценке технологий здравоохранения и Автономной некоммерческой организации «Национальный центр по оценке технологий в здравоохранении».

В работе Конференции примут участие руководители профильных департаментов, комитетов и отделов федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, руководители профильных министерств и ведомств субъектов РФ, представители Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, представители научно-экспертного сообщества, сотрудники медицинских ВУЗов РФ, представители индустрии, страховых и венчурных компаний, иностранных организаций по измерению исходов в здравоохранении.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

  • Повышение эффективности затрат на здравоохранение;
  • Перспективы и вызовы развития стационарной службы;
  • Медицинские информационные технологии для стационаров;
  • Бережливое здравоохранение;
  • Концепция госпитальной оценки технологий здравоохранения;
  • Пациент-ориентированное здравоохранение;
  • Медицинские организаций в системе внедрения инноваций.

Неаккредитованные журналисты на мероприятие не допускаются.

  • Начало регистрации: в 09:00 часов.
  • Начало Конференции: в 10:00 часов.

Место проведения:

Москва, Олимпийский проспект 18/1, отель «AZIMUT Отель Олимпик Москва», зал «Волга».

Контакты:

Для аккредитации и дополнительной информации:

тел.: +7(962) 980 19 98; e-mail: press-expert@mail.ru

Для участия в конференции:

тел.: +7(916) 801 25 99; e-mail: registration@conf-hta.ru

сайт: http://conf-hta.ru/

Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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