Анонс: V Международная конференция «Оценка технологий здравоохранения: повышение эффективности работы медицинских организаций»

21 сентября 2018 года состоится V Международная научно-практическая конференция «Оценка технологий здравоохранения: повышение эффективности работы медицинских организаций» (далее – Конференция).
Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», ГБУ г. Москвы «Научно-практический центр клинических исследований и оценки медицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы», Российского отделения международного общества фармакоэкономических исследований и оценки исходов (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, далее - ISPOR), Ассоциации Специалистов по оценке технологий здравоохранения и Автономной некоммерческой организации «Национальный центр по оценке технологий в здравоохранении».
В работе Конференции примут участие руководители профильных департаментов, комитетов и отделов федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, руководители профильных министерств и ведомств субъектов РФ, представители Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, представители научно-экспертного сообщества, сотрудники медицинских ВУЗов РФ, представители индустрии, страховых и венчурных компаний, иностранных организаций по измерению исходов в здравоохранении.
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
- Повышение эффективности затрат на здравоохранение;
- Перспективы и вызовы развития стационарной службы;
- Медицинские информационные технологии для стационаров;
- Бережливое здравоохранение;
- Концепция госпитальной оценки технологий здравоохранения;
- Пациент-ориентированное здравоохранение;
- Медицинские организаций в системе внедрения инноваций.
Неаккредитованные журналисты на мероприятие не допускаются.
- Начало регистрации: в 09:00 часов.
- Начало Конференции: в 10:00 часов.
Место проведения:
Москва, Олимпийский проспект 18/1, отель «AZIMUT Отель Олимпик Москва», зал «Волга».
Контакты:
Для аккредитации и дополнительной информации:
тел.: +7(962) 980 19 98; e-mail: press-expert@mail.ru
Для участия в конференции:
тел.: +7(916) 801 25 99; e-mail: registration@conf-hta.ru
сайт: http://conf-hta.ru/