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Лента · В России
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Отсутствие стратегии на рынке телемедицины может уничтожить 80% компаний

09.06.2018

Вопреки сложившемуся мнению, низкая инвестиционная активность рынка телемедицины в России связана не только с законодательной базой, но и с отсутствием четкой стратегии самих компаний. К такому выводу пришли участники деловой встречи «Телемедицина в России: что нас ждет в 2018 году?», организованной ИД «Коммерсантъ». Как отметил директор по развитию сети клиник «Доктор рядом» Денис Швецов, стартапам не хватает пациентоцентричного подхода к клиенту.

«Телемедицине нужно трансформироваться в цифровую эко-систему, где будет сформирована квинтэссенция компетенций врача и информационных технологий. С учетом новых ориентиров Минздрава на пациентоориентированность, развитие этой повестки бизнесом заложит лояльное отношение регулятора к компаниям», – считает г-н Швецов.

Без маржи

Комплексный подход в работе с пациентом – это единственная возможность сохранить и нарастить клиентскую базу. Тем более что российский рынок сбыта телемедицинских услуг крайне мал. Если в США телемедицина создавалась для снижения затрат на дорогостоящее очное обслуживание, то в России не более 30% населения получает платные услуги по ДМС. При этом себестоимость одной консультации в России по-прежнему остается крайне высокой. По данным Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА), она колеблется в районе 850-1000 руб. То есть равна либо превышает среднюю стоимость этой услуги для конечного потребителя.

«Мы оцениваем затраты по ИТ-разработке телемедицинских проектов в сумму 15 млн руб. Столько же на управление самим проектом. И на другие сервисы еще 10 млн руб. Итого в год минимальная сумма затрат составляет 40 млн руб. Если исходить из самого оптимистичного сценария для компаний –100 тыс. консультаций в год, то себестоимость составит 400 руб. без медицинской составляющей. Учитывая затраты на специалиста, прибавляем еще 450 руб. В итоге себестоимость составляет 850 руб. Плюс инвестиционный период и меньшее количество консультаций в год доводит эту цифру до 1000 руб.», – констатирует председатель правления НТМА Иван Картовицкий.

Для некоторых регионов России эта сумма сопоставима со стоимостью очного приема в коммерческих клиниках, а то и превышает ее. В итоге число стартапов растет, а пациентская база не прибавляется.

Синергия захвата

Логично, что на рынке останутся крупные компании, имеющие собственные клиники, откуда смогут конвертировать пациентов в свой сервис. Так, сеть клиник «Доктор рядом» запустила проект «Телемед», для которого есть потенциальная база в лице одного миллиона клиентов, посещающих клиники очно. Собственные клиники позволяют сокращать издержки на специалистов. Путем синергии, которая также позволит сократить затраты на ИТ-составляющую, пошла сеть клиник «Медси», заключив партнерство с Центром инновации МТС, создав приложение SmartMed.

«Лучше всего перспективы у тех компаний, которые уже сейчас считаются лидерами рынка и которые, как правило, встроены в систему ДМС: то есть у таких, как DOC+, «Доктор на работе», «Мобильный доктор», Medical Note и других крупных игроков. Здесь будет действовать принцип: «у кого уже имеется, тому прибавится, а у кого не имеется, у того еще и отнимется», то есть рынок неминуемо ждет консолидация и самоочищение», – сообщила «ФВ», заместитель генерального директора фонда Международного медицинского кластера Влада Сайфетдинова.

Потеснить российских коллег могут и западные игроки, которые за последние 10 лет значительно выросли и могут показать меньшую себестоимость.

«В 2017 году было инвестировано почти 5 млрд долл. в телемедицину США, где 70% клиник уже оказывает населению этот вид услуг», – сообщил член экспертного совета Правительства РФ Владимир Гурдус.

Эксперт отметил, что мировой рынок телемедицины растет с 2015 года на 20% в год и через 3-5 лет должен достичь объема в 40-55 млрд долл. Количество пользователей достигло за несколько лет 7 млн человек. При этом уже 70% американских медиков предлагали свои услуги по удаленному приему пациентов. Использование умных гаджетов и мобильных приложений выросло вдвое.

Наибольшем успехом в продвижении телемедицинской услуги в массы стало одобрение FDA на продукт Apple, вмонтированный в часы Watch, который позволяет контролировать сердечный ритм.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицина
Персоны
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
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