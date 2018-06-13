 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
269

Павел Лисовский: прозрачность рынка уменьшит доходность участников товаро-проводящей цепи

13.06.2018
Фото: Игорь Чунусов

Непрозрачность товаро-проводящей цепи, отсутствие единого справочника товара, слабый уровень программного обеспечения и низкая управляемость бизнесом в целом – таковы основные проблемы аптечного рынка, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский (на фото).

По его мнению, внедрение онлайн-касс, введение маркировки способно значительно изменить ситуацию на рынке.

«Я убежден – введение маркировки, онлайн - касс и дальнейшие действия, которые увеличат прозрачность рынка, приведут к снижению доходности для большинства участников товаро- проводящей цепочки. Отдельные участники смогут увеличить свою доходность, но в целом товаро-проводящая цепочка потеряет часть своего дохода», – пояснил г-н Лисовский, выступая в ходе третьей конференции серии «PROекции будущего»: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», которая прошла в Калининграде 7-8 июня.

Кроме того, эксперт уверенно заявил, что маркировка простимулирует появление единого товарного справочника. Также рынок может ожидать появление аналитических данных нового качества.

«Возможно, возникнет новый уровень аналитики и планирования. Сейчас большинство маркетинговых мероприятий на рынке планируется интуитивно. Новый уровень аналитики вскроет неэффективные сети, причем очень быстро», – отметил Павел Лисовский.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.07.2017 В первом полугодии 2017 г. объем аптечного рынка РФ достиг 511 млрд руб.
Метки
аптечный рынок
Персоны
Лисовский Павел Андреевич

Основатель «Проектирование систем управления»
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения