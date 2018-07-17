Пензенская область: вакцинация против гриппа будет расширена в предстоящем сезоне

Пензенская область, которую министр здравоохранения России Вероника Скворцова называла лидером среди регионов по уровню охвата населения противогриппозной вакцинацией в прошлом году, столкнулась со всплеском заболеваемости пневмонией. Рост составил 2,5 раза в I полугодии 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

К концу антигриппозной прививочной кампании прошлого года в области было вакцинировано 48% населения против 46,6% в среднем по стране, однако этого оказалось недостаточно. Почти 60% умерших – граждане трудоспособного возраста, причем никто из них не был привит от гриппа.

«Установленные показатели по охвату населения вакцинацией нами были выполнены, - сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков. - Тем не менее, пневмония является осложнением вирусных заболеваний и гриппа. Поэтому мы ставим задачу в этом году увеличить охват населения прививками»

При этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал медиков менять нынешнюю систему работы с пациентами, активнее противодействовать самолечению. Для этого он предложил задействовать СМИ и изыскать средства на пропаганду правильного отношения населения к здоровью.