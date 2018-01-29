Власти регионов пытаются сохранить госаптеки путем их укрупнения и изменения правового статуса

Сразу несколько аптечных МУП и ГУП будут реорганизованы в текущем году в регионах ЮФО и СКФО. Ушедший год показал, что в рамках действующего правового поля им сложнее всего выдерживать конкуренцию. Но поскольку только они в состоянии гарантировать доступность лекарственной, особенно наркотической, помощи населению в экономически депрессивных и труднодоступных районах, то власти придумывают схемы, как их оптимизировать.