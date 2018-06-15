Пермскую фармакадемию могут присоединить к медуниверситету

Пермская государственная фармацевтическая академия может быть присоединена к Пермскому государственному медицинскому университету им. академика Вагнера. Такую возможность обсуждают в федеральном Минздраве.

Слухи о том, что Пермская фармакадемия может утратить самостоятельность и войти в состав другого вуза, ходят в регионе уже не один год. Однако даже после громкого коррупционного скандала с участием бывшего ректора учебного заведения этого не произошло.

Впрочем, новость звучит весьма правдоподобно. Цель объединения такая же, как и традиционно в подобных случаях: экономия бюджетных средств за счет сокращения административного персонала академии, повышение качества подготовки студентов, достижение эффекта синергии. Несколько источников «Коммерсант-Прикамье» уверяют, что вопрос объединения вузов сейчас находится на рассмотрении в Минздраве РФ, который является учредителем как ПГМУ, так и ПГФА. Одним из сторонников слияния называют губернатора края Максима Решетникова. Однако в пресс-службах главы региона, фармакадемии и медуниверситета официального подтверждения этой информации получить не удалось.