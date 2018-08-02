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Первостольники хотят больше информации о препаратах

02.08.2018

Сотрудники аптек негативно относятся к идее введения штрафов за недостаточное информирование покупателей. Фармацевты считают, что информации по препаратам у них недостаточно для того, чтобы качественно выполнять работу. Более 90% фармацевтов хотят получать дополнительную информацию о препаратах, которые продают. Такие результаты получены в результате опроса фармацевтов исследовательским порталом Pharmedu.

В опросе принял участие 1221 респондент. Опрошенные фармацевты поделились своим мнением о новых законопроектах Минздрава, а также оценили объем и качество предоставляемой информации о новых препаратах.

23,1% фармацевтов считают важнейшим аспектом своей работы возможность обучаться на рабочем месте. Также немаловажными факторами являются понимающее руководство и перспектива повышения зарплаты – 21,7 и 22,2% соответственно. Также опрос выявил, что 58,7% фармацевтов довольны графиком своей работы.

В числе основных источников получения информации о новых лекарственных препаратах лидируют: онлайн-обучение – 27,1%, фармацевтические сообщества, группы и форумы – 23,9%, третье место занимает реклама – 17,8%.

Результаты опроса выявили негативное отношение сотрудников фарминдустрии к законопроекту Минздрава о штрафах за недостаточное информирование покупателей – 60,9% категорически против такой инициативы. Настрой фармацевтов обусловлен нехваткой информации о лекарственных препаратах и непонятным критерием оценки выполненной работы.

Фармацевты считают, что информации недостаточно для того, чтобы качественно выполнять свою работу, что вынуждает их искать дополнительные источники. 74,6% сотрудников выразили желание получать необходимую информацию о новых препаратах быстрее. Более того, 90,6% опрошенных фармацевтов хотят получать любую дополнительную информацию о препаратах, которые продают.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
фармперсонал
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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