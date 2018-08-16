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Первые шаги врачей в фармацевтическом бизнесе: 8 мифов

16.08.2018

Решение о переходе в фарму непросто дается неопытным кандидатам, которые сомневаются в возможности развития карьеры в этом направлении. Рекрутерам часто приходится общаться с врачами, как с опытными специалистами, так и с молодыми, едва перешагнувшими порог ординаторской. И, как ни странно, большинство из них аргументируют свой отказ от перехода в фарму суждениями, которые очень далеки от реальности.

Эксперт рекрутинговой компании Kelly Services CIS Яна Скуратович готова развеять 8 основных мифов о сложности построения карьеры в фарме.

Миф 1. «В фармацевтических компаниях работают люди только с фармобразованием. Здесь нет места для врачей».

На самом деле в фармацевтических компаниях и правда немало людей с фармацевтическим образованием, но в медицинский отдел охотно берут людей с медицинским, биоинженерным или биотехнологическим образованием.

Миф 2. «В фарму не берут врачей без статуса к.м.н или д.м.н.».

На самом деле для кандидатов в ряд компаний статус к.м.н. является преимуществом на первых этапах, но далеко не основным критерием отбора.

Миф 3. «Я не пойду в фармбизнес, не хочу быть медпредставителем, а другого предложить мне не смогут».

На самом деле большинство потенциальных кандидатов не знают, что в фарме существуют другие стартовые позиции кроме медпредставителя. Помимо работы в отделе продаж кандидатов без опыта берут на работу региональными медицинскими советниками в медицинский отдел, которые напрямую не участвуют в продажах, а также на должность монитора в клинических исследованиях.

Миф 4. «Я не для того 6 лет учился на врача, чтобы все бросить и потерять экспертизу».

На самом деле часто кандидаты из клинической практики переходят в фарму именно на свое родное направление, продолжая поддерживать экспертизу и развиваться в своей области, получая больше источников информации и посещая образовательные мероприятия международного уровня. Также в дальнейшем такой сотрудник имеет возможность сменить профиль и получить экспертизу в других терапевтических областях, работая с препаратами фармкомпании.

Миф 5. «Для работы в фармацевтической компании необходим свободный английский».

На самом деле это не так, для работы медицинским советником достаточно среднего уровня разговорного и письменного языка, более свободное владение важно для кандидатов, чье внимание привлекает развитие в рамках клинических исследований, а для должности медицинского представителя и старта карьеры в продажах лекарственных средств достаточно базового уровня.

Миф 6. «Мне не интересна офисная работа».

На самом деле в фармбизнесе масса различных карьерных предложений, предусматривающих активный функционал, перемещения по городу, командировки и возможность путешествовать по стране за счет компании.

Миф 7. «Я люблю своих пациентов, хочу помогать людям, фарма не даст возможности реализовать эту потребность».

На самом деле с этим высказыванием сложно спорить. Но следует задуматься: ведь работая в фармкомпании с качественными и действующими препаратами, помогая донести эти препараты до пациентов, можно помочь большему количеству людей.

Миф 8. «Это не для меня, у меня нет такого опыта, я никогда этим не занимался».

На самом деле на те вакансии в фарме, на которые готовы смотреть кандидатов из клинической практики или из науки, никто не требует владения специальными навыками. Предполагается, что успешного кандидата будут обучать на практике, а также направлять на требующиеся по работе тренинги для получения необходимых навыков и знаний.

Фармацевтический бизнес предоставляет немало возможностей для неопытных кандидатов. Есть несколько секретов, которые помогут приоткрыть двери в мир фармы:

- обратиться в рекрутинговую компанию, познакомиться со специалистом, ведущим интересное для вас направление бизнеса;

- подписаться на тематические группы в соцсетях, чтобы всегда быть в курсе новостей на рынке;

- подписаться на специализированный канал в Telegram или группы WhatsApp, где также публикуются актуальные предложения.

Эти простые шаги помогут всегда быть в курсе тенденций и интересных предложений на фармрынке.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
фармперсонал
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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