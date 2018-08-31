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PharmaDATA: какие ферментные препараты закупали в июне-июле 2018 года коммерческие аптеки

31.08.2018

«Креон», «Фестал» и «Мезим» заняли верхние строчки рейтинга закупок среди ферментных препаратов в первые два месяца лета 2018 года. При составлении рейтинга, размещенного на портале PharmaDATA, были использованы данные более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок с выборкой по группе «А09» – препараты, способствующие пищеварению, в т.ч. ферментные.

Лидерами закупок в денежном выражении стали препараты «Креон» (Abbott Laboratories), «Фестал» (Sanofi-Aventis) и «Мезим» (Berlin-Chemie).

Бренд «Креон» занимает несколько строчек рейтинга с различными формами выпуска препарата с общей суммой закупок более 51 млн руб; единая сумма закупок препарата «Фестал» в различных дозировке и форме выпуска более 47 млн руб. Препарат «Мезим» также представлен в нескольких вариантах выпуска с единой суммой закупок более 36 млн руб. Кроме того в таблице представлены объем закупок в упаковках и средняя цена за упаковку каждого препарата (табл.1).

Рейтинг по сумме

Наименование товара

Производитель

Закупки. Сумма

Закупки (кол-во уп.)

Закупки. Ср.цена (уп.)

1

Креон 10 000 капс. кш/раств. 10 тыс.ЕД №20

Abbott Laboratories

40 926 349

157 622

261,21

Креон 25 000 капс. кш/раств. 25тыс.ЕД №20

Abbott Laboratories

11 069 882

21 743

510,79

2

Фестал др. кш/раств. №20

Sanofi-Aventis

16 687 467

142 918

117,93

Фестал др. кш/раств. № 100

Sanofi-Aventis

15 444 268

27 219

582,62

Фестал др. кш/раств. №40

Sanofi-Aventis

15 288 882

71 975

212,98

3

Мезим форте таб. п.о кш/раств. 4,2мг+3,5мг+0,25мг №20

Berlin-Chemie

17 897 043

280 181

64,5

Мезим форте таб. п.о 4,2мг+3,5мг+0,25мг №80

Berlin-Chemie

15 507 537

63 352

246,69

Мезим форте 10 000 таб. п.о кш/раств. 7,5мг+10мг+0,375мг №20

Berlin-Chemie

1 977 752

13 777

154,39

Мезим 20 000 таб. п.о кш/раств. №20

Berlin-Chemie

920 167

4 304

223,64

Источник публикации: pharmadata.ru

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Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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