PharmaDATA: какие ферментные препараты закупали в июне-июле 2018 года коммерческие аптеки

«Креон», «Фестал» и «Мезим» заняли верхние строчки рейтинга закупок среди ферментных препаратов в первые два месяца лета 2018 года. При составлении рейтинга, размещенного на портале PharmaDATA, были использованы данные более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок с выборкой по группе «А09» – препараты, способствующие пищеварению, в т.ч. ферментные.
Лидерами закупок в денежном выражении стали препараты «Креон» (Abbott Laboratories), «Фестал» (Sanofi-Aventis) и «Мезим» (Berlin-Chemie).
Бренд «Креон» занимает несколько строчек рейтинга с различными формами выпуска препарата с общей суммой закупок более 51 млн руб; единая сумма закупок препарата «Фестал» в различных дозировке и форме выпуска более 47 млн руб. Препарат «Мезим» также представлен в нескольких вариантах выпуска с единой суммой закупок более 36 млн руб. Кроме того в таблице представлены объем закупок в упаковках и средняя цена за упаковку каждого препарата (табл.1).
|
Рейтинг по сумме
|
Наименование товара
|
Производитель
|
Закупки. Сумма
|
Закупки (кол-во уп.)
|
Закупки. Ср.цена (уп.)
|
1
|
Креон 10 000 капс. кш/раств. 10 тыс.ЕД №20
|
Abbott Laboratories
|
40 926 349
|
157 622
|
261,21
|
Креон 25 000 капс. кш/раств. 25тыс.ЕД №20
|
Abbott Laboratories
|
11 069 882
|
21 743
|
510,79
|
2
|
Фестал др. кш/раств. №20
|
Sanofi-Aventis
|
16 687 467
|
142 918
|
117,93
|
Фестал др. кш/раств. № 100
|
Sanofi-Aventis
|
15 444 268
|
27 219
|
582,62
|
Фестал др. кш/раств. №40
|
Sanofi-Aventis
|
15 288 882
|
71 975
|
212,98
|
3
|
Мезим форте таб. п.о кш/раств. 4,2мг+3,5мг+0,25мг №20
|
Berlin-Chemie
|
17 897 043
|
280 181
|
64,5
|
Мезим форте таб. п.о 4,2мг+3,5мг+0,25мг №80
|
Berlin-Chemie
|
15 507 537
|
63 352
|
246,69
|
Мезим форте 10 000 таб. п.о кш/раств. 7,5мг+10мг+0,375мг №20
|
Berlin-Chemie
|
1 977 752
|
13 777
|
154,39
|
Мезим 20 000 таб. п.о кш/раств. №20
|
Berlin-Chemie
|
920 167
|
4 304
|
223,64
Источник публикации: pharmadata.ru