PharmaDATA: какие ферментные препараты закупали в июне-июле 2018 года коммерческие аптеки

«Креон», «Фестал» и «Мезим» заняли верхние строчки рейтинга закупок среди ферментных препаратов в первые два месяца лета 2018 года. При составлении рейтинга, размещенного на портале PharmaDATA, были использованы данные более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок с выборкой по группе «А09» – препараты, способствующие пищеварению, в т.ч. ферментные.

Лидерами закупок в денежном выражении стали препараты «Креон» (Abbott Laboratories), «Фестал» (Sanofi-Aventis) и «Мезим» (Berlin-Chemie).

Бренд «Креон» занимает несколько строчек рейтинга с различными формами выпуска препарата с общей суммой закупок более 51 млн руб; единая сумма закупок препарата «Фестал» в различных дозировке и форме выпуска более 47 млн руб. Препарат «Мезим» также представлен в нескольких вариантах выпуска с единой суммой закупок более 36 млн руб. Кроме того в таблице представлены объем закупок в упаковках и средняя цена за упаковку каждого препарата (табл.1).

Рейтинг по сумме Наименование товара Производитель Закупки. Сумма Закупки (кол-во уп.) Закупки. Ср.цена (уп.) 1 Креон 10 000 капс. кш/раств. 10 тыс.ЕД №20 Abbott Laboratories 40 926 349 157 622 261,21 Креон 25 000 капс. кш/раств. 25тыс.ЕД №20 Abbott Laboratories 11 069 882 21 743 510,79 2 Фестал др. кш/раств. №20 Sanofi-Aventis 16 687 467 142 918 117,93 Фестал др. кш/раств. № 100 Sanofi-Aventis 15 444 268 27 219 582,62 Фестал др. кш/раств. №40 Sanofi-Aventis 15 288 882 71 975 212,98 3 Мезим форте таб. п.о кш/раств. 4,2мг+3,5мг+0,25мг №20 Berlin-Chemie 17 897 043 280 181 64,5 Мезим форте таб. п.о 4,2мг+3,5мг+0,25мг №80 Berlin-Chemie 15 507 537 63 352 246,69 Мезим форте 10 000 таб. п.о кш/раств. 7,5мг+10мг+0,375мг №20 Berlin-Chemie 1 977 752 13 777 154,39 Мезим 20 000 таб. п.о кш/раств. №20 Berlin-Chemie 920 167 4 304 223,64

Источник публикации: pharmadata.ru