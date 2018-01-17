PharmaDATA: объем закупок аптек увеличился на 6% за 2017 год

За период с января по декабрь 2017 г. включительно объем закупок аптек в денежном выражении составил более 144 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. объем закупок увеличился на 6%.
Аналитический портал PharmaDATA представляет ТОР20 препаратов и медицинских изделий за декабрь 2017 г. по сумме и объему закупок. Лидерами по сумме закупок в рублях стали препараты: «Кагоцел таб. 12 мг №10», «Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100» и «Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распылителем)». «Кагоцел» закупили на сумму 69 536 191 руб. в объеме 338 355 упаковок. На препарат «Кардиомагнил» было потрачено 52 693 469 руб. в объеме 275 136 упаковок, «Мирамистин» – 48 046 265 руб. и 160 369 упаковок. Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 573 242 шт., «Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50» – 570 673 шт., и «Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1» – 528 795 шт.
Рейтинг «Средняя цена упаковки препаратов по отдельным регионам» показывает колебания цен в декабре 2017 г.. В выборку попали – Москва, Московская область, Башкортостан, Красноярский край и Липецкая область.
Цена за упаковку «Кагоцел»: Москва (205,95 руб.), МО (205,51 руб.), Башкортостан (202, 56 руб.), Красноярский край (206,96 руб.) и Липецкая область (209,59 руб.).
Анализ производился на основе данных более 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ.
ТОР20 позиций по сумме закупок, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.
|
Рейтинг (сумма)
|
Рейтинг
|
Производитель
|
Наименование товара
|
Закупки
|
Закупки
|
Закупки (сумма)
|
1
|
10
|
Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО
|
Кагоцел таб. 12 мг №10
|
338355
|
205,49
|
69536191
|
2
|
19
|
Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ
|
Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100
|
275136
|
191,9
|
52693469
|
3
|
59
|
Инфамед ЗАО
|
Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл)
|
160369
|
299,78
|
48046265
|
4
|
104
|
Валента Фарм ПАО
|
Ингавирин капс. 90 мг №7
|
105088
|
440,11
|
46232921
|
5
|
162
|
Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ
|
Актовегин р-р д/ин. 40 мг/мл 5 мл №5
|
76480
|
510,19
|
38861886
|
6
|
53
|
Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо
|
Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл
|
166682
|
230,83
|
38300664
|
7
|
507
|
Герофарм ООО
|
Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10
|
34906
|
1069,53
|
37199922
|
8
|
670
|
К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
|
Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10
|
26940
|
1367,5
|
36829488
|
9
|
629
|
А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ
|
Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90
|
28480
|
1295,18
|
36754891
|
10
|
101
|
Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед
|
Утрожестан капс. 200 мг №14
|
106558
|
359
|
36284159
|
11
|
21
|
Фармстандарт-Лексредства ОАО
|
Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина)
|
249010
|
143,89
|
35644265
|
12
|
34
|
Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|
Найз таб. 100 мг №20
|
208753
|
167,4
|
34935049
|
13
|
64
|
Босналек АО
|
Лизобакт таб. д/рассас. №30
|
147577
|
229,4
|
33836709
|
14
|
145
|
Бионорика АГ
|
Канефрон H др. №60
|
84312
|
380,55
|
32033697
|
15
|
99
|
Материа Медика Холдинг НПФ ООО
|
Эргоферон таб. д/рассас. №20
|
108575
|
275,11
|
29819510
|
16
|
18
|
Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.
|
Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1
|
281466
|
105,26
|
29710250
|
17
|
1691
|
Байер Фарма АГ
|
Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28
|
11311
|
2586,8
|
29306739
|
18
|
81
|
Ферон ООО
|
Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10
|
128598
|
223,76
|
28567907
|
19
|
44
|
Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|
Омез капс. 20 мг №30
|
195130
|
146,24
|
28544048
|
20
|
219
|
Фармстандарт-Лексредства ОАО
|
Фосфоглив капс. 65 мг+35 мг №50
|
63296
|
450,03
|
28370554
ТОР20 позиций по объему закупок в натуральных величинах, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.
|
Рейтинг
|
Рейтинг (сумма)
|
Производитель
|
Наименование товара
|
Закупки (кол-во)
|
Закупки (ср.Цена)
|
Закупки (сумма)
|
1
|
426
|
Славянская Аптека ООО
|
Нафтизин капли наз. 0,1% 15 мл (фл-кап)
|
573 242
|
10,10
|
5 628 747,80
|
2
|
97
|
Биотики МНПК(г.Москва)
|
Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50
|
570 673
|
25,08
|
13 915 316,18
|
3
|
151
|
Верофарм АО/Лэнс-Фарм ООО
|
Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1
|
528 795
|
21,02
|
11 086 055,28
|
4
|
1579
|
СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ
|
Шприц СФМ 3х комп 5 мл №1
|
511 232
|
34,89
|
1 742 095,78
|
5
|
3063
|
Верофарм ООО (Воронежский филиал)
|
Пластырь бактерицидный 2,3х7,2 см
|
472 785
|
1,71
|
763 806,52
|
6
|
2535
|
Фармстандарт-Лексредства ОАО
|
Уголь активированный таб. 250 мг №10
|
441 872
|
2,35
|
977 317,88
|
7
|
1480
|
Фармстандарт-Лексредства ОАО
|
Цитрамон П таб. №10
|
390 941
|
5,13
|
1 864 201,49
|
8
|
239
|
Производство Медикаментов ООО (ПроМед ООО)
|
Омепразол капс. 20 мг №30
|
389 166
|
21,80
|
8 446 421,41
|
9
|
3723
|
Верофарм ООО (Воронежский филиал)
|
Пластырь бактерицидный 2,5х7,2 см №1
|
342 488
|
2,15
|
564 784,08
|
10
|
1
|
Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО
|
Кагоцел таб. 12 мг №10
|
338 355
|
205,49
|
69 536 190,85
|
11
|
3545
|
Ирбитский ХФЗ ОАО
|
Уголь активированный таб. 250 мг №10
|
318 081
|
1,92
|
607 150,54
|
12
|
2228
|
СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ
|
Шприц СФМ 3 х комп 5 мл №1 (22G 0,7x40)
|
316 447
|
26,47
|
1 155 950,27
|
13
|
54
|
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд/пр.Меркле ГмбХ
|
Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 15 мл №1
|
315 900
|
53,65
|
16 910 254,89
|
14
|
169
|
Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|
Кеторол таб. п.п.о. 10 мг №20
|
302 286
|
34,68
|
10 507 622,52
|
15
|
21
|
Московский эндокринный завод ФГУП
|
Тауфон капли гл. 4% 10мл №1
|
301 215
|
94,01
|
28 200 555,77
|
16
|
790
|
Фармстандарт-Лексредства ОАО
|
Корвалол капли внутр. 25 мл №1
|
289 683
|
12,32
|
3 450 034,90
|
17
|
28
|
Джонсон и Джонсон ООО/пр.Фамар Орлеан
|
Тизин ксило спрей наз. 0,1% 70 доз 10 мл №1
|
282 245
|
86,44
|
24 228 245,96
|
18
|
16
|
Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.
|
Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1
|
281 466
|
105,26
|
29 710 250,00
|
19
|
2
|
Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ
|
Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100
|
275 136
|
191,90
|
52 693 469,40
|
20
|
1461
|
Фарм-Про ПК ООО
|
Гематоген русский детский 40 г
|
255 669
|
7,57
|
1 891 073,71
Средняя цена упаковки препаратов в декабре 2017 г. по отдельным регионам по информации о закупках аптечных учреждений
|
Названия строк
|
Наименование товара
|
Москва
|
Московская область
|
Башкортостан
|
Красноярский край
|
Липецкая область
|
Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ
|
Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5 мл №5
|
505,56
|
505,3
|
503,62
|
505,78
|
508,56
|
К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
|
Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10
|
1362,74
|
1367,63
|
1366,45
|
1373,87
|
1366,52
|
Ферон ООО
|
Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10
|
222,95
|
221,81
|
222,87
|
224,83
|
222,46
|
Валента Фарм ПАО
|
Ингавирин капс. 90 мг №7
|
441,33
|
438,8
|
434,58
|
442,61
|
440,64
|
Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО
|
Кагоцел таб. 12 мг №10
|
205,95
|
205,51
|
202,56
|
206,96
|
205,27
|
Бионорика АГ
|
Канефрон H др. № 60
|
378,65
|
378,41
|
375,97
|
381,39
|
382,08
|
Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ
|
Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100
|
191,43
|
191,51
|
194,13
|
194,05
|
190,58
|
Герофарм ООО
|
Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10
|
1078,39
|
1075,11
|
1069,41
|
1078,87
|
1073,42
|
Байер Фарма АГ
|
Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28
|
2582,17
|
2573,66
|
2588,72
|
2589,29
|
2590,53
|
Босналек АО
|
Лизобакт таб. д/рассас. №30
|
229,8
|
229,65
|
229,91
|
231,59
|
229,57
|
Инфамед ЗАО
|
Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл)
|
299,14
|
298,92
|
293
|
299,45
|
301,73
|
Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|
Найз таб. 100 мг №20
|
166,98
|
166,78
|
164,13
|
168,86
|
166,32
|
Д-р Реддис Лабораторис Лтд
|
Омез капс. 20 мг №30
|
145,5
|
145,19
|
146,48
|
150,52
|
147,44
|
Фармстандарт-Лексредства ОАО
|
Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина)
|
143,49
|
143,14
|
142,52
|
145,37
|
142,91
|
Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.
|
Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1
|
105,54
|
104,74
|
104,01
|
105,24
|
100,78
|
Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо
|
Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл
|
229,16
|
229,1
|
229,27
|
232,59
|
228,9
|
Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед
|
Утрожестан капс. 200 мг №14
|
356,67
|
357,14
|
362,51
|
366,24
|
354,73
|
Фармстандарт-Лексредства ОАО
|
Фосфоглив капс. 65 мг+35мг №50
|
446,8
|
446,1
|
451,92
|
455,14
|
452,51
|
Материа Медика Холдинг НПФ ООО
|
Эргоферон таб. д/рассас №20
|
275,09
|
274,53
|
272,68
|
273,88
|
275,06
|
А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ
|
Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90
|
1289,22
|
1286,18
|
1296,17
|
1303,21
|
1301,6
ООО «Фармадата» — маркетинговое digital-агентство на фармацевтическом рынке России, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».
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