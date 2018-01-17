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169

PharmaDATA: объем закупок аптек увеличился на 6% за 2017 год

17.01.2018

За период с января по декабрь 2017 г. включительно объем закупок аптек в денежном выражении составил более 144 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. объем закупок увеличился на 6%.

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Аналитический портал PharmaDATA представляет ТОР20 препаратов и медицинских изделий за декабрь 2017 г. по сумме и объему закупок. Лидерами по сумме закупок в рублях стали препараты: «Кагоцел таб. 12 мг №10», «Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100» и «Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распылителем)». «Кагоцел» закупили на сумму 69 536 191 руб. в объеме 338 355 упаковок. На препарат «Кардиомагнил» было потрачено 52 693 469 руб. в объеме 275 136 упаковок, «Мирамистин» – 48 046 265 руб. и 160 369 упаковок. Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 573 242 шт., «Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50» – 570 673 шт., и «Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1» – 528 795 шт.

Рейтинг «Средняя цена упаковки препаратов по отдельным регионам» показывает колебания цен в декабре 2017 г.. В выборку попали – Москва, Московская область, Башкортостан, Красноярский край и Липецкая область.

Цена за упаковку «Кагоцел»: Москва (205,95 руб.), МО (205,51 руб.), Башкортостан (202, 56 руб.), Красноярский край (206,96 руб.) и Липецкая область (209,59 руб.).

Анализ производился на основе данных более 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ.

ТОР20 позиций по сумме закупок, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.

Рейтинг (сумма)

Рейтинг
(кол-во)

Производитель

Наименование товара

Закупки
(кол-во)

Закупки
(ср. цена)

Закупки (сумма)

1

10

Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО

Кагоцел таб. 12 мг №10

338355

205,49

69536191

2

19

Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ

Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100

275136

191,9

52693469

3

59

Инфамед ЗАО

Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл)

160369

299,78

48046265

4

104

Валента Фарм ПАО

Ингавирин капс. 90 мг №7

105088

440,11

46232921

5

162

Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ

Актовегин р-р д/ин. 40 мг/мл 5 мл №5

76480

510,19

38861886

6

53

Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо

Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл

166682

230,83

38300664

7

507

Герофарм ООО

Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10

34906

1069,53

37199922

8

670

К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.

Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10

26940

1367,5

36829488

9

629

А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ

Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90

28480

1295,18

36754891

10

101

Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед

Утрожестан капс. 200 мг №14

106558

359

36284159

11

21

Фармстандарт-Лексредства ОАО

Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина)

249010

143,89

35644265

12

34

Д-р Реддис Лабораторис Лтд

Найз таб. 100 мг №20

208753

167,4

34935049

13

64

Босналек АО

Лизобакт таб. д/рассас. №30

147577

229,4

33836709

14

145

Бионорика АГ

Канефрон H др. №60

84312

380,55

32033697

15

99

Материа Медика Холдинг НПФ ООО

Эргоферон таб. д/рассас. №20

108575

275,11

29819510

16

18

Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.

Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1

281466

105,26

29710250

17

1691

Байер Фарма АГ

Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28

11311

2586,8

29306739

18

81

Ферон ООО

Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10

128598

223,76

28567907

19

44

Д-р Реддис Лабораторис Лтд

Омез капс. 20 мг №30

195130

146,24

28544048

20

219

Фармстандарт-Лексредства ОАО

Фосфоглив капс. 65 мг+35 мг №50

63296

450,03

28370554

ТОР20 позиций по объему закупок в натуральных величинах, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.

Рейтинг
(кол-во)

Рейтинг (сумма)

Производитель

Наименование товара

Закупки (кол-во)

Закупки (ср.Цена)

Закупки (сумма)

1

426

Славянская Аптека ООО

Нафтизин капли наз. 0,1% 15 мл (фл-кап)

573 242

10,10

5 628 747,80

2

97

Биотики МНПК(г.Москва)

Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50

570 673

25,08

13 915 316,18

3

151

Верофарм АО/Лэнс-Фарм ООО

Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1

528 795

21,02

11 086 055,28

4

1579

СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ

Шприц СФМ 3х комп 5 мл №1

511 232

34,89

1 742 095,78

5

3063

Верофарм ООО (Воронежский филиал)

Пластырь бактерицидный 2,3х7,2 см

472 785

1,71

763 806,52

6

2535

Фармстандарт-Лексредства ОАО

Уголь активированный таб. 250 мг №10

441 872

2,35

977 317,88

7

1480

Фармстандарт-Лексредства ОАО

Цитрамон П таб. №10

390 941

5,13

1 864 201,49

8

239

Производство Медикаментов ООО (ПроМед ООО)

Омепразол капс. 20 мг №30

389 166

21,80

8 446 421,41

9

3723

Верофарм ООО (Воронежский филиал)

Пластырь бактерицидный 2,5х7,2 см №1

342 488

2,15

564 784,08

10

1

Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО

Кагоцел таб. 12 мг №10

338 355

205,49

69 536 190,85

11

3545

Ирбитский ХФЗ ОАО

Уголь активированный таб. 250 мг №10

318 081

1,92

607 150,54

12

2228

СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ

Шприц СФМ 3 х комп 5 мл №1 (22G 0,7x40)

316 447

26,47

1 155 950,27

13

54

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд/пр.Меркле ГмбХ

Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 15 мл №1

315 900

53,65

16 910 254,89

14

169

Д-р Реддис Лабораторис Лтд

Кеторол таб. п.п.о. 10 мг №20

302 286

34,68

10 507 622,52

15

21

Московский эндокринный завод ФГУП

Тауфон капли гл. 4% 10мл №1

301 215

94,01

28 200 555,77

16

790

Фармстандарт-Лексредства ОАО

Корвалол капли внутр. 25 мл №1

289 683

12,32

3 450 034,90

17

28

Джонсон и Джонсон ООО/пр.Фамар Орлеан

Тизин ксило спрей наз. 0,1% 70 доз 10 мл №1

282 245

86,44

24 228 245,96

18

16

Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.

Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1

281 466

105,26

29 710 250,00

19

2

Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ

Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100

275 136

191,90

52 693 469,40

20

1461

Фарм-Про ПК ООО

Гематоген русский детский 40 г

255 669

7,57

1 891 073,71

Средняя цена упаковки препаратов в декабре 2017 г. по отдельным регионам по информации о закупках аптечных учреждений

Названия строк

Наименование товара

Москва

Московская область

Башкортостан

Красноярский край

Липецкая область

Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ

Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5 мл №5

505,56

505,3

503,62

505,78

508,56

К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.

Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10

1362,74

1367,63

1366,45

1373,87

1366,52

Ферон ООО

Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10

222,95

221,81

222,87

224,83

222,46

Валента Фарм ПАО

Ингавирин капс. 90 мг №7

441,33

438,8

434,58

442,61

440,64

Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО

Кагоцел таб. 12 мг №10

205,95

205,51

202,56

206,96

205,27

Бионорика АГ

Канефрон H др. № 60

378,65

378,41

375,97

381,39

382,08

Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ

Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100

191,43

191,51

194,13

194,05

190,58

Герофарм ООО

Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10

1078,39

1075,11

1069,41

1078,87

1073,42

Байер Фарма АГ

Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28

2582,17

2573,66

2588,72

2589,29

2590,53

Босналек АО

Лизобакт таб. д/рассас. №30

229,8

229,65

229,91

231,59

229,57

Инфамед ЗАО

Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл)

299,14

298,92

293

299,45

301,73

Д-р Реддис Лабораторис Лтд

Найз таб. 100 мг №20

166,98

166,78

164,13

168,86

166,32

Д-р Реддис Лабораторис Лтд

Омез капс. 20 мг №30

145,5

145,19

146,48

150,52

147,44

Фармстандарт-Лексредства ОАО

Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина)

143,49

143,14

142,52

145,37

142,91

Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У.

Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1

105,54

104,74

104,01

105,24

100,78

Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо

Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл

229,16

229,1

229,27

232,59

228,9

Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед

Утрожестан капс. 200 мг №14

356,67

357,14

362,51

366,24

354,73

Фармстандарт-Лексредства ОАО

Фосфоглив капс. 65 мг+35мг №50

446,8

446,1

451,92

455,14

452,51

Материа Медика Холдинг НПФ ООО

Эргоферон таб. д/рассас №20

275,09

274,53

272,68

273,88

275,06

А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ

Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90

1289,22

1286,18

1296,17

1303,21

1301,6

ООО «Фармадата» — маркетинговое digital-агентство на фармацевтическом рынке России, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».

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Источник публикации: PharmaDATA.RU

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Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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