PharmaDATA: объем закупок аптек увеличился на 6% за 2017 год

За период с января по декабрь 2017 г. включительно объем закупок аптек в денежном выражении составил более 144 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. объем закупок увеличился на 6%.

Аналитический портал PharmaDATA представляет ТОР20 препаратов и медицинских изделий за декабрь 2017 г. по сумме и объему закупок. Лидерами по сумме закупок в рублях стали препараты: «Кагоцел таб. 12 мг №10», «Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100» и «Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распылителем)». «Кагоцел» закупили на сумму 69 536 191 руб. в объеме 338 355 упаковок. На препарат «Кардиомагнил» было потрачено 52 693 469 руб. в объеме 275 136 упаковок, «Мирамистин» – 48 046 265 руб. и 160 369 упаковок. Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 573 242 шт., «Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50» – 570 673 шт., и «Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1» – 528 795 шт.

Рейтинг «Средняя цена упаковки препаратов по отдельным регионам» показывает колебания цен в декабре 2017 г.. В выборку попали – Москва, Московская область, Башкортостан, Красноярский край и Липецкая область.

Цена за упаковку «Кагоцел»: Москва (205,95 руб.), МО (205,51 руб.), Башкортостан (202, 56 руб.), Красноярский край (206,96 руб.) и Липецкая область (209,59 руб.).

Анализ производился на основе данных более 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ.

ТОР20 позиций по сумме закупок, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.

Рейтинг (сумма) Рейтинг

(кол-во) Производитель Наименование товара Закупки

(кол-во) Закупки

(ср. цена) Закупки (сумма) 1 10 Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО Кагоцел таб. 12 мг №10 338355 205,49 69536191 2 19 Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100 275136 191,9 52693469 3 59 Инфамед ЗАО Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл) 160369 299,78 48046265 4 104 Валента Фарм ПАО Ингавирин капс. 90 мг №7 105088 440,11 46232921 5 162 Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ Актовегин р-р д/ин. 40 мг/мл 5 мл №5 76480 510,19 38861886 6 53 Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл 166682 230,83 38300664 7 507 Герофарм ООО Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10 34906 1069,53 37199922 8 670 К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10 26940 1367,5 36829488 9 629 А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90 28480 1295,18 36754891 10 101 Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед Утрожестан капс. 200 мг №14 106558 359 36284159 11 21 Фармстандарт-Лексредства ОАО Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина) 249010 143,89 35644265 12 34 Д-р Реддис Лабораторис Лтд Найз таб. 100 мг №20 208753 167,4 34935049 13 64 Босналек АО Лизобакт таб. д/рассас. №30 147577 229,4 33836709 14 145 Бионорика АГ Канефрон H др. №60 84312 380,55 32033697 15 99 Материа Медика Холдинг НПФ ООО Эргоферон таб. д/рассас. №20 108575 275,11 29819510 16 18 Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1 281466 105,26 29710250 17 1691 Байер Фарма АГ Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28 11311 2586,8 29306739 18 81 Ферон ООО Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10 128598 223,76 28567907 19 44 Д-р Реддис Лабораторис Лтд Омез капс. 20 мг №30 195130 146,24 28544048 20 219 Фармстандарт-Лексредства ОАО Фосфоглив капс. 65 мг+35 мг №50 63296 450,03 28370554

ТОР20 позиций по объему закупок в натуральных величинах, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.

Рейтинг

(кол-во) Рейтинг (сумма) Производитель Наименование товара Закупки (кол-во) Закупки (ср.Цена) Закупки (сумма) 1 426 Славянская Аптека ООО Нафтизин капли наз. 0,1% 15 мл (фл-кап) 573 242 10,10 5 628 747,80 2 97 Биотики МНПК(г.Москва) Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50 570 673 25,08 13 915 316,18 3 151 Верофарм АО/Лэнс-Фарм ООО Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1 528 795 21,02 11 086 055,28 4 1579 СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ Шприц СФМ 3х комп 5 мл №1 511 232 34,89 1 742 095,78 5 3063 Верофарм ООО (Воронежский филиал) Пластырь бактерицидный 2,3х7,2 см 472 785 1,71 763 806,52 6 2535 Фармстандарт-Лексредства ОАО Уголь активированный таб. 250 мг №10 441 872 2,35 977 317,88 7 1480 Фармстандарт-Лексредства ОАО Цитрамон П таб. №10 390 941 5,13 1 864 201,49 8 239 Производство Медикаментов ООО (ПроМед ООО) Омепразол капс. 20 мг №30 389 166 21,80 8 446 421,41 9 3723 Верофарм ООО (Воронежский филиал) Пластырь бактерицидный 2,5х7,2 см №1 342 488 2,15 564 784,08 10 1 Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО Кагоцел таб. 12 мг №10 338 355 205,49 69 536 190,85 11 3545 Ирбитский ХФЗ ОАО Уголь активированный таб. 250 мг №10 318 081 1,92 607 150,54 12 2228 СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ Шприц СФМ 3 х комп 5 мл №1 (22G 0,7x40) 316 447 26,47 1 155 950,27 13 54 Тева Фармацевтические Предприятия Лтд/пр.Меркле ГмбХ Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 15 мл №1 315 900 53,65 16 910 254,89 14 169 Д-р Реддис Лабораторис Лтд Кеторол таб. п.п.о. 10 мг №20 302 286 34,68 10 507 622,52 15 21 Московский эндокринный завод ФГУП Тауфон капли гл. 4% 10мл №1 301 215 94,01 28 200 555,77 16 790 Фармстандарт-Лексредства ОАО Корвалол капли внутр. 25 мл №1 289 683 12,32 3 450 034,90 17 28 Джонсон и Джонсон ООО/пр.Фамар Орлеан Тизин ксило спрей наз. 0,1% 70 доз 10 мл №1 282 245 86,44 24 228 245,96 18 16 Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1 281 466 105,26 29 710 250,00 19 2 Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100 275 136 191,90 52 693 469,40 20 1461 Фарм-Про ПК ООО Гематоген русский детский 40 г 255 669 7,57 1 891 073,71

Средняя цена упаковки препаратов в декабре 2017 г. по отдельным регионам по информации о закупках аптечных учреждений

Названия строк Наименование товара Москва Московская область Башкортостан Красноярский край Липецкая область Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5 мл №5 505,56 505,3 503,62 505,78 508,56 К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10 1362,74 1367,63 1366,45 1373,87 1366,52 Ферон ООО Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10 222,95 221,81 222,87 224,83 222,46 Валента Фарм ПАО Ингавирин капс. 90 мг №7 441,33 438,8 434,58 442,61 440,64 Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО Кагоцел таб. 12 мг №10 205,95 205,51 202,56 206,96 205,27 Бионорика АГ Канефрон H др. № 60 378,65 378,41 375,97 381,39 382,08 Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100 191,43 191,51 194,13 194,05 190,58 Герофарм ООО Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10 1078,39 1075,11 1069,41 1078,87 1073,42 Байер Фарма АГ Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28 2582,17 2573,66 2588,72 2589,29 2590,53 Босналек АО Лизобакт таб. д/рассас. №30 229,8 229,65 229,91 231,59 229,57 Инфамед ЗАО Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл) 299,14 298,92 293 299,45 301,73 Д-р Реддис Лабораторис Лтд Найз таб. 100 мг №20 166,98 166,78 164,13 168,86 166,32 Д-р Реддис Лабораторис Лтд Омез капс. 20 мг №30 145,5 145,19 146,48 150,52 147,44 Фармстандарт-Лексредства ОАО Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина) 143,49 143,14 142,52 145,37 142,91 Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1 105,54 104,74 104,01 105,24 100,78 Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл 229,16 229,1 229,27 232,59 228,9 Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед Утрожестан капс. 200 мг №14 356,67 357,14 362,51 366,24 354,73 Фармстандарт-Лексредства ОАО Фосфоглив капс. 65 мг+35мг №50 446,8 446,1 451,92 455,14 452,51 Материа Медика Холдинг НПФ ООО Эргоферон таб. д/рассас №20 275,09 274,53 272,68 273,88 275,06 А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90 1289,22 1286,18 1296,17 1303,21 1301,6

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