Питерский «Фармакор» добился, чтобы казанский тезка перестал пользоваться этим названием

Суд по интеллектуальным правам поддержал ЗАО «Фармакор» (Санкт-Петербург) в его иске к ООО «Фармакор» (Казань), отказавшись удовлетворить кассационную жалобу ответчика.

Суть спора проста. ЗАО «Фармакор» зарегистрировано 30.06.1997, основной вид деятельности - розничная торговля фармацевтическими товарами. ООО «Фармакор» зарегистрировано 08.04.2014, его специализация - деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях. Истец просил обязать ответчика прекратить использовать название «Фармакор» при осуществлении торговли фармтоварами.

Доводы ответчика о том, что ООО занимается розничной торговлей лекарственными средствами для ветеринарного применения, а ЗАО - для медицинского применения, судом были отклонены: фирменные наименования сторон схожи до степени смешения. Теперь казанской фирме предстоит взять себе другое название.