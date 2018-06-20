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Почепский химзавод станет выпускать фармсубстанции для Московского эндокринного завода

20.06.2018

Комплекс объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Брянской области планируется полностью передать в собственность Московскому эндокринному заводу (МЭЗ) в первом квартале 2019 года для создания филиала по производству активных фармсубстанций. Об этом сообщил 19 июня гендиректор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Мы сейчас разработали план совместно с Минпромторгом и Брянской областью о поэтапном захождении на завод и полностью овладеваем комплексом недвижимого имущества в первом квартале следующего года. Мы полностью должны зайти туда до апреля», – цитирует ТАСС Михаила Фонарева.

Как уточнила заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова, для создания филиала МЭЗ, на котором планируется производить активные фармацевтические субстанции, будет передан комплекс объектов бывшего завода по уничтожению химического оружия в городе Почепе. Кроме того, для перемещения химических отходов с данной территории заводу предоставят площадку для строительства нового полигона площадью 10 га в Почепском районе.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил до декабря 2018 г. подготовить предложения по введению в гражданский оборот имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия в интересах отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства. В частности, их планируется использовать для создания производства активных фармацевтических субстанций и лекарственных средств, объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности, а также в интересах других отраслей промышленности.

Как писал «ФВ» ранее, на российском фармрынке планируется создать крупную отечественную научно-производственную структуру. Для этого к ФГУП «Московский эндокринный завод» планируется присоединить ФГУПы «Государственный завод медицинских препаратов» и «Государственный химико-фармацевтический завод». Соответствующее распоряжение №2264-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФГУП «Московский эндокринный завод»
фармсубстанции
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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