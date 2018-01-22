У редакционного камина с Сергеем Ваниным

Летом 2016 г. кресло исполнительного директора Ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) занял Сергей ВАНИН. На этом посту он сменил Сергея Колосова, который проработал в ассоциации около двух лет. По словам нового руководителя IMEDA, проблематика рынка медизделий ему близка — Сергей Ванин имеет опыт работы в секторе FMCG. И спустя полгода со дня своего назначения он готов поделиться видением потенциала отечественного рынка медизделий и места иностранных производителей на нем. О том, как сделать отрасль привлекательной для зарубежных инвесторов и почему не стоит расслабляться отечественным компаниям, имеющим преференции в рамках программы импортозамещения, шел разговор в рамках рубрики «У редакционного камина».