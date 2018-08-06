Подписан закон, направленный на совершенствование борьбы с туберкулезом

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 314-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

В Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие расширение категорий граждан, на которых распространяется действие норм этого Федерального закона.

Это лица, у которых при оказании медицинской помощи, проведении медицинского осмотра или диспансеризации выявлены признаки возможного заболевания туберкулезом, наличие которых требует проведения дополнительного обследования и (или) установления диспансерного наблюдения (лица с подозрением на туберкулез).

Кроме того, действие положений закона будет также распространяться на лиц, которые по месту жительства, месту пребывания (нахождения), месту работы или учебы, месту отбывания наказания либо в месте содержания под стражей состоят или состояли в контакте с больным туберкулезом или с больным туберкулезом сельскохозяйственным животным.

Федеральным законом также уточняется и дополняется перечень обязанностей лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом. В частности, они обязаны проходить назначенное врачом медицинской противотуберкулезной организации обследование, осуществлять необходимые профилактические мероприятия, в том числе применять лекарственные препараты, находиться под наблюдением в медицинской организации и соблюдать периодичность диспансерных приемов, соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.

Лица, больные туберкулезом, наряду с выполнением названных обязанностей, должны также проходить лечение, назначенное врачом медицинской противотуберкулезной организации, соблюдать его режим и правила поведения пациентов в медицинских противотуберкулезных организациях во время нахождения на лечении.