Подписан закон о совершенствовании контрольной деятельности

Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный Минэкономразвития России Федеральный закон № 316-ФЗ, вносящий изменения, направленные на совершенствование порядка осуществления государственного (муниципального) контроля и правовое регулирование лицензионного контроля.

Федеральным законом уточняются понятия «федеральный государственный контроль (надзор)» и «региональный государственный контроль (надзор)».

Федеральным законом также предусматривается, что перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, определяется Правительством РФ, а перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Правительство РФ вправе определить виды регионального государственного контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход применяется в обязательном порядке.

Согласно Федеральному закону, критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности при организации регионального госконтроля определяются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, если такие критерии не установлены федеральным законом или Правительством РФ. Правительство РФ вправе определить общие требования к критериям отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности при организации регионального государственного контроля (надзора), а также к порядку их установления.

Положениями о видах федерального госконтроля может быть предусмотрено использование органами государственного контроля (надзора) индикаторов риска нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок.

В соответствии с Федеральным законом, порядок организации и осуществления лицензионного контроля за конкретным видом деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности, утверждаемым Правительством РФ. Указанным положением может быть установлено, что при осуществлении лицензионного контроля за конкретным видом деятельности плановые проверки не проводятся или что при осуществлении лицензионного контроля за конкретным видом деятельности, осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода, плановые проверки лицензиатов не проводятся в зависимости от отнесения деятельности лицензиатов и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности.

Закон совершенствует отдельные аспекты профилактической деятельности. Исключается условие о том, что предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований может направляться, только если лицо ранее не привлекалось к ответственности за нарушение соответствующих требований. Ранее не были законодательно закреплены срок привлечения к ответственности и состав нарушений.

Закон предусматривает также применение при осуществлении муниципального контроля новых институтов: профилактика, мероприятия по контролю без взаимодействия, проверочные листы.

Вводится правило, что плановый (рейдовый) осмотр не должен подменять собой проверку и не должен проводиться в отношении отдельных лиц.

«Документ задает дальнейшие направления развития риск-ориентированного подхода – одного из основополагающих институтов системы «умного» контроля, обеспечивающих отказ от тотального контроля и концентрацию его в зонах наиболее высокого риска. Особенно важно то, что правом установления критериев и категорий риска в пределах собственных полномочий наделяются регионы. Это позволит, с одной стороны, сделать применение риск-ориентированного подхода более комплексным на всех уровнях власти, а с другой стороны – обеспечить максимально объективную категоризацию подконтрольных субъектов в различных сферах общественных отношений», – прокомментировал документ заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.