Полина Киселева подтвердила свой уход из «36,6»

Генеральный директор розничного подразделения ПАО «Аптечная сеть 36,6» Полина Киселева уходит из компании. Об этом она сообщила «ФВ». Этот пост г-жа Киселева занимала с февраля 2018 г.

«Я действительно покидаю компанию. Это произошло из-за не урегулированных вопросов корпоративного управления», – рассказала Полина Киселева.

О своем новом месте работы она пока не сообщает, и добавляет, что аптечном бизнес был интересным и важным опытом в ее карьере. «Я с большим энтузиазмом взялась за работу в «36,6». В российском фармритейле пока не очень широко внедрены современные инструменты управления, например, категорийный менеджмент. В то время как ритейл все это уже освоил. Так что здесь большое поле для плодотворной деятельности», – отметила Полина Киселева.

До прихода в «36,6» она с 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в федеральной торговой сети «Пятерочка».

Как сообщал «ФВ», начале 2018 г. в «36,6» сменилась команда управленцев. С 1 марта 2018 г. компанию покинули Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. В новую команду вошли сразу два бывших сотрудников «Биотэка»: Владимир Нестеренко стал генеральным директором, а Олег Ковалев возглавил оптовое подразделение. Чуть ранее, в октябре 2017 г., коммерческим директором сети стала Евгения Ламина, ранее она была вице-президентом по коммерции и маркетингу «НоваМедики».

В конце 2017 г. мажоритарный акционер ПАО «Аптечная сеть 36,6» Palesora, принадлежавшая Ивану Саганелидзе, Владимиру Кинцурашвили, Тимуру Шакая и Игорю Жибаровскому, вышла из числа акционеров. Новым мажоритарием стала кипрская компания Paneario Holdings Limited, офшору принадлежит 28% «36,6». Второй крупный владелец акций - Alliance Boots Holdings Limited, у нее в собственности 15% акций. О том, как распределены остальные 57% акций, информации нет.

В отчете по МСФО за 2017 г. говорится, что группе удалось договориться о пролонгации действующих источников финансирования и о привлечении дополнительного финансирования в объемах, достаточных для финансирования ее деятельности в течение как минимум 12 месяцев с даты утверждения финансовой отчетности. На сегодняшний момент известно, что активы «36,6» заложены в Московском кредитном банке до 2024 г.

Кроме того, в отчете отмечается, что сформирована новая команда менеджмента для реорганизации и вывода бизнеса группы на качественно новый уровень. Также анонсирована разработка долгосрочное стратегии, которая должна сделать компанию прибыльной. Пока, по информации «ФВ», работа над стратегией не закончена.