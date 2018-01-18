Полиция Челябинска ищет мошенников в руководстве сети «Классика»

Следователи возбудили уголовное дело по заявлению одного из кредиторов «Классики», обеспокоенного банкротством ее операционных компаний. Подозреваемых пугают тюремным сроком.

По словам зампрокурора Челябинска Евгения Онорина, с заявлением к правоохранителям обратилась компания «Областной аптечный склад» (ОАС), с которой сеть «Классика» не рассчиталась за товар, поставленный в 2015-2016 гг. В свое время ОАС подал три иска в арбитражный суд к операционной компании «Классика ЕК» на общую сумму 17,3 млн руб. – все они были удовлетворены. Однако в мае-июне 2017 г. суд арестовал банковские счета ООО «Классика ЧЛ» и ООО «Классика ЕК» по заявлениям кредиторов. Сейчас обе структуры в стадии конкурсного производства. При этом юридические лица, на которые оформлены аптеки «Классика», сменили учредителей и перешли под контроль аптечной сети «Имплозия». Кредиторы опасаются, что получить деньги им не удастся. Всего за 2016-2017 гг. аптечная сеть задолжала поставщикам более 700 млн руб.

Ранее владельцами сети аптек «Классика» считали бизнесмена и депутата Госдумы Олега Колесникова и его супругу Елену Колесникову, депутата Законодательного собрания Челябинской области. По данным СПАРК, до мая 2016 г. они были учредителями ООО «Аптека Классика» (50/50), затем единственным владельцем юрлица осталась Елена Колесникова, а 28 августа 2017 г. состав учредителей изменился – ими стали физические лица, близкие к руководству «Имплозии». Учредителем ООО «Классика ЧЛ» и ООО «Классика ЕК» остается Вячеслав Штеркель, которого считают деловым партнером Олега Колесникова.

Как пояснили прокуроры, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемые устанавливаются – им грозит тюремный срок до 10 лет. Ни представители «Классики», ни руководство «ОАС» комментариев по поводу уголовного дела не дают.

Юристы полагают, впрочем, что у следователей появятся вопросы к реальным собственникам, которые все это время контролировали аптечный бизнес «Классики».

«Закон сегодня позволяет признать такими лицами людей, которые формально могут не иметь отношения к компаниям-банкротам. К ответственности привлекут тех, кто фактически осуществлял контроль, – пояснила «ФВ» Ольга Жданова, руководитель практики «Проведение процедур банкротства» Группы правовых компаний «ИНТЕЛЛЕКТ-С». Последние изменения в законодательстве направлены на борьбу с должниками, обманывающими добросовестных кредиторов, подчеркнула г-жа Жданова.