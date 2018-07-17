После реновации открылся фарммаркет «Ригла» на Цветном бульваре в Москве

17 июля в г. Москве (1-ый Колобовский переулок, д.18) в рамках совместного проекта компаний «Ригла» и «Пьер Фабр» (Pierre Fabre, Франция) по реновации аптек открылся фарммаркет «Ригла» – одна из крупнейших аптек сети в московском регионе.

Основная задача реновации – обеспечить максимально эффективное пространство для покупателей и фармацевтов, используя последние исследования в области нейромаркетинга.

За счет эффективной организации полочного пространства в аптеке площадью 114 кв. м расширены зоны лечебной косметики и детских товаров, увеличен ассортимент, представленный в соответствии с новейшими технологиями европейского мерчандайзинга.

В аптеке выделены три зоны – "приветственная", торговый зал и кассовая зона – и оформлены с учетом позитивного восприятия дизайна на эмоциональном уровне. В приветственной зоне представлены лучшие предложения дня от сети «Ригла». Входная группа и прикассовая зона выполнены в насыщенном зеленом цвете – основном цвете бренда, который ассоциируется с аптекой итоварами для здоровья.

В торговом зале выделены пять категорий ассортимента, каждая из которых определена общим названием и одним из цветов логотипа сети «Ригла». В красной зоне представлена лечебная косметика, в зеленой – лекарственные средства, синей – детские товары, фиолетовой – диагностические средства и медицинские изделия, в желтой – косметика уровня масс-маркет.

Яркие акценты в белоснежном пространстве торгового зала и интуитивно понятная навигация позволяют покупателю экономить время на поиске нужного товара.

Планируется, что после реновации трафик посетителей аптеки вырастет на 12%, выручка – на 17%.

«Пьер Фабр» – вторая по величине частная фармацевтическая компания Франции, хорошо известная во всем мире не только медикаментами, но и лечебной косметикой,

выпускаемой подразделением Pierre Fabre Dermo-cosmetique. Мы сотрудничаем с ними более 10 лет – на отечественном фармацевтическом рынке торговая марка Galenic компании «Пьер Фабр» представлена только в аптеках «Ригла». Компания имеет большой опыт в реализации международных партнёрских программ по организации эффективного пространства аптеки,