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Лента · В России
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После реновации открылся фарммаркет «Ригла» на Цветном бульваре в Москве

17.07.2018

17 июля в г. Москве (1-ый Колобовский переулок, д.18) в рамках совместного проекта компаний «Ригла» и «Пьер Фабр» (Pierre Fabre, Франция) по реновации аптек открылся фарммаркет «Ригла» – одна из крупнейших аптек сети в московском регионе.

Основная задача реновации – обеспечить максимально эффективное пространство для покупателей и фармацевтов, используя последние исследования в области нейромаркетинга.

За счет эффективной организации полочного пространства в аптеке площадью 114 кв. м расширены зоны лечебной косметики и детских товаров, увеличен ассортимент, представленный в соответствии с новейшими технологиями европейского мерчандайзинга.

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В аптеке выделены три зоны – "приветственная", торговый зал и кассовая зона – и оформлены с учетом позитивного восприятия дизайна на эмоциональном уровне. В приветственной зоне представлены лучшие предложения дня от сети «Ригла». Входная группа и прикассовая зона выполнены в насыщенном зеленом цвете – основном цвете бренда, который ассоциируется с аптекой итоварами для здоровья.

В торговом зале выделены пять категорий ассортимента, каждая из которых определена общим названием и одним из цветов логотипа сети «Ригла». В красной зоне представлена лечебная косметика, в зеленой – лекарственные средства, синей – детские товары, фиолетовой – диагностические средства и медицинские изделия, в желтой – косметика уровня масс-маркет.

Яркие акценты в белоснежном пространстве торгового зала и интуитивно понятная навигация позволяют покупателю экономить время на поиске нужного товара.

Планируется, что после реновации трафик посетителей аптеки вырастет на 12%, выручка – на 17%.

«Пьер Фабр» – вторая по величине частная фармацевтическая компания Франции, хорошо известная во всем мире не только медикаментами, но и лечебной косметикой,

8d3e730b7145a0642c62c59d4a8e62d4.jpgвыпускаемой подразделением Pierre Fabre Dermo-cosmetique. Мы сотрудничаем с ними более 10 лет – на отечественном фармацевтическом рынке торговая марка Galenic компании «Пьер Фабр» представлена только в аптеках «Ригла». Компания имеет большой опыт в реализации международных партнёрских программ по организации эффективного пространства аптеки,

нам было предложено первыми в России реализовать подобный проект. Пилотной площадкой стала флагманская аптека сети на Арбате. Аптека на Цветном бульваре уже пятая в рамках данного проекта. Мы намерены и

дальше масштабировать этот опыт и предоставлять возможность всё большему количеству наших посетителей делать покупки в современном и комфортном пространстве», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов на церемонии открытия аптеки.

В продолжение праздничного мероприятия певица Альбина Джанабаева и телеведущая, продюсер Снежанна Кулова обсудили вопросы ухода за лицом с консультантами марки Galenic (Пьер Фабр) и посетителями аптеки. Участникам мероприятия были предложены скидки на косметическую продукцию и подарки от Galenic.

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Метки
ГК «ПРОТЕК»
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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