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Поставке фальсифицированного препарата в ЛПУ способствовала невнимательность ответственных лиц

28.08.2018

Поставке в Белореченскую ЦРБ фальсифицированных препаратов способствовали нарушения действующего законодательства, допущенные при приемке товара. В частности, заказчик принял лекарства на основании документов, представленных поставщиком, которые не соответствовали ни Правилам продажи отдельных видов товаров, ни Правилам оптовой торговли ЛС для медицинского применения.

Напомним, факт поставки в МБУЗ «Центральная районная больница муниципального образования Белореченский район» шести упаковок препарата «финголимод», изготовленного без лицензии и не имеющего документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, на сумму 520 тыс. руб. был установлен Белореченской межрайонной прокуратурой весной этого года.

Главному врачу больницы, заведующему филиалом ГУП КК «Кубаньфармация» – «Аптека № 40» были объявлены предостережения о недопущении использования и оплаты медикаментов ненадлежащего качества.

«Помимо этого, в деятельности МБУЗ «ЦРБ МО БР» были выявлены другие нарушения, – рассказала «ФВ» и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, законностью правовых актов Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края Лилия Штефан. – По контракту остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 14 месяцев, а по факту срок годности отгруженных в ЛПУ лекарств был на 1–4 месяца меньше».

Прокуратура внесла представление главному врачу учреждения здравоохранения, которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Тем временем Белореченский межрайонный следственный отдел СУ СК по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела по ч.1 ст.238.1 УК РФ «сбыт фальсифицированных лекарственных средств».

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фальсифицированные лекарственные средства
Краснодарский край
Фармвестник-ТВ
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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