Поставщики медикаментов в Центр Мешалкина уличены в картельном сговоре

ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» признаны участниками картельного сговора при поставке лекарственных препаратов, медизделий, послеоперационного питания для нужд ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского Управления ФАС.

Специалисты ведомства выявили нарушения в 437 торгах, общая сумма заключенных контрактов составила более 500 млн рублей. Компании проводили совместную подготовку к аукционам, пользовались одной информационно-технической инфраструктурой. Поскольку конкурентной борьбы не было, цены на товары и услуги по их перевозке оказались значительно завышены.

Комментарии руководства медцентра получить пока не удалось. О причастности сотрудников клиники к сговору УФАС не сообщает.



В 2018 г. это второе громкое дело в Сибири о закупке лекарств и медизделий по завышенной стоимости. В начале января был задержан главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов. В стоимость товаров, приобретаемых учреждением в ходе аукционов, были включены 10%, которые руководитель центра получал от предпринимателей в виде взяток.

На фото: ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина»