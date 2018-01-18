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Поставщики медикаментов в Центр Мешалкина уличены в картельном сговоре

18.01.2018
Фото: meshalkin.ru

ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» признаны участниками картельного сговора при поставке лекарственных препаратов, медизделий, послеоперационного питания для нужд ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского Управления ФАС.

Специалисты ведомства выявили нарушения в 437 торгах, общая сумма заключенных контрактов составила более 500 млн рублей. Компании проводили совместную подготовку к аукционам, пользовались одной информационно-технической инфраструктурой. Поскольку конкурентной борьбы не было, цены на товары и услуги по их перевозке оказались значительно завышены.

Комментарии руководства медцентра получить пока не удалось. О причастности сотрудников клиники к сговору УФАС не сообщает.

В 2018 г. это второе громкое дело в Сибири о закупке лекарств и медизделий по завышенной стоимости. В начале января был задержан главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов. В стоимость товаров, приобретаемых учреждением в ходе аукционов, были включены 10%, которые руководитель центра получал от предпринимателей в виде взяток.

На фото: ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина»

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
картельный сговор
Новосибирская область
Фармвестник-ТВ
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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