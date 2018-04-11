Потребители все чаще заказывают лекарства в интернете

Несмотря на стагнацию фармрынка, активность пользователей онлайн-сервиса Apteka.RU растет. Количество заказов в марте увеличилось на 16% в упаковках и на 19% в рублях по сравнению с февралем. В марте общее число посещений превысило рекордные 9 млн! Это самый высокий показатель за всю историю работы Apteka.RU. Девять с лишним миллионов – это, например, все население Австрии и Монако, включая грудных младенцев и старцев.
В марте в фармгруппе «Гигиена и косметика» наибольший прирост по доле от объема аптечных продаж был у подгруппы «Уход за телом» – на 2,1% в рублях и на 1,3% – в упаковках (по сравнению с февралем).
|
Фармгруппы
|
Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.RU, руб., %
|
Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.RU, шт., %
|
Февраль
|
Март
|
Изменение
|
Февраль
|
Март
|
Изменение
|
Уход за лицом
|
25,7
|
26,7
|
1,0
|
25,9
|
26,1
|
0,2
|
Уход за телом
|
16,4
|
18,5
|
2,1
|
15,1
|
16,4
|
1,3
|
Уход за волосами
|
14,5
|
14,8
|
0,3
|
12,8
|
12,9
|
0,1
|
Уход за полостью рта
|
12,9
|
10,4
|
-2,5
|
9,2
|
8,6
|
-0,6
|
Женская гигиена
|
5,2
|
5,0
|
-0,2
|
4,0
|
4,1
|
0,1
|
Масла эфирные, косметические
|
5,6
|
5,0
|
-0,6
|
12,9
|
12,1
|
-0,8
|
Средства гигиены
|
4,6
|
4,9
|
0,3
|
4,6
|
4,8
|
0,2
|
Уход за ногами
|
3,5
|
3,7
|
0,2
|
4,5
|
4,6
|
0,1
|
Массаж и расслабление
|
3,3
|
3,6
|
0,3
|
1,1
|
1,1
|
0,0
|
Уход за руками и ногтями
|
2,5
|
2,4
|
-0,1
|
3,2
|
3,0
|
-0,2
|
Мыло и средства для ванны и душа
|
2,0
|
1,9
|
-0,1
|
2,8
|
2,7
|
-0,1
|
Уход за губами
|
1,5
|
1,2
|
-0,3
|
2,6
|
2,1
|
-0,5
|
Средства для защиты от солнца и для загара
|
0,9
|
1,2
|
0,3
|
0,6
|
0,9
|
0,3
|
Мужская гигиена
|
1,3
|
0,6
|
-0,7
|
0,6
|
0,5
|
-0,1
|
Фармподгруппа не определена
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
В начале весны интерес к товарам фармподгруппы «Гигиена и косметика» растет всегда. В марте 2018 года на Дальнем Востоке их заказали в Apteka.RU на 16% больше, чем в феврале, в Московской области – на 14%, а в Поволжье – на 11% больше, чем в последний месяц зимы.
При этом в Московской области – лидере аптечных продаж через сервис Apteka.RU – в марте активно покупали средства для ухода и за телом, и за лицом.
Источник публикации: АО НПК «Катрен»