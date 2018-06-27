Поздравляем Григория Левицкого!

Редакция «ФВ» поздравляет с 60-летием Председателя совета директоров ОАО «Марбиофарм» Григория Васильевича Левицкого!

Вся трудовая биография Григория Васильевича, начиная со студенческой скамьи по сегодняшний день, связана с фармацевтической промышленностью. Он окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт.

В течение своей многолетней трудовой деятельности принимает активное участие в разработке и внедрении производства фармацевтических субстанций, разработке технологии производства новых отечественных лекарственных препаратов.

Григорий Васильевич является экспертом фармацевтической отрасли, чье мнение часто вызывает дискуссии, оставаясь при этом аргументированным и весомым.

Редакция «ФВ» гордится содержательным и интересным диалогом с Григорием Левицким и желает ему крепкого здоровья, неизменного оптимизма и дальнейших успехов в бизнесе!