Правительство намерено вовлекать граждан в предпринимательство путем отмены госпошлины при регистрации ИП

Правительство планирует снизить до нуля размер государственной пошлины при подаче в форме электронного документа заявления для государственной регистрации, в том числе юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Соответствующий законопроект № 489370-7 «О внесении изменения в статью 333-35 Налогового кодекса Российской Федерации» внесен в Госдуму 18 июня.

Разработчики рассчитывают, что это мера «будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением таких действий в электронной форме, а также сокращению издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и деятельностью малого и среднего бизнеса, вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность».

Кроме того, реализация этих изменения приведет к сокращению расходов уполномоченных государственных органов на совершение действий, связанных с госрегистрацией, в том числе юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, к сокращению расходов на прием заявителей и обработку заявлений.

В настоящее время в соответствии с главой 253 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уплачивается государственная пошлина в размерах 4000 руб. (за государственную регистрацию юридического лица) и 800 рублей (за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя). За реорганизацию и ликвидацию юридического лица государственная пошлина уплачивается в размере 800 рублей, а за прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – в размере 160 руб.