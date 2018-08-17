Правительство определит единственных исполнителей закупок кресел-колясок из числа российских производителей

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам организации закупок кресел-колясок для инвалидов.

Так, Правительству РФ поручено в срок до 15 сентября 2018 г. определить из числа российских организаций – производителей кресел-колясок для инвалидов единственных исполнителей закупок таких кресел-колясок в количестве до 42 тыс. штук, осуществляемых в 2018 г. Фондом социального страхования РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Заказчики должны будут установить требование обеспечения исполнения контрактов, требование предоставления гарантий поставщика (производителя) данных кресел-колясок и срок действия таких гарантий (не менее двух лет). Также должны быть предусмотрены встречные обязательства организаций, определенных единственными исполнителями, по развитию производства отечественных кресел-колясок и повышению конкурентоспособности такой продукции.

До 1 декабря 2018 г. должен быть разработан план мероприятий по развитию конкурентных механизмов обеспечения инвалидов креслами-колясками с учетом их индивидуальных предпочтений, а также по развитию производства отечественных кресел-колясок, с определением целевых показателей эффективности реализуемых мероприятий.

Счетной палате поручено до 1 апреля 2019 г. провести аудит эффективности использования Фондом социального страхования РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ средств федерального бюджета, выделенных в 2018 г. на закупки кресел-колясок для инвалидов.