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Правительство подготовило ряд поручений по реализации НП «Здравоохранение»

30.07.2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В частности, Минздраву России с учетом состоявшегося обсуждения при дальнейшей доработке национального проекта «Здравоохранение» и паспортов федеральных проектов поручено до 15 августа 2018 г.:

  • структурировать целевые показатели и ожидаемые результаты НП «Здравоохранение», указав социальные и экономические общественно значимые эффекты от его реализации с разбивкой по годам;
  • проработать вопрос о включении в проект социологических результатов удовлетворенности населения медицинской помощью;
  • подготовить предложения по структуре управления проектом с учетом реализации основной части мероприятий в субъектах РФ;
  • проработать проекты паспорта национального проекта и федеральных проектов с субъектами РФ и экспертным сообществом;
  • отразить вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития РФ на период до 2024 года;
  • предусмотреть реализацию задачи по использованию клинических рекомендаций и протоколов лечения в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи;
  • отразить информацию о методике расчета и источниках получения значений показателей, в том числе о сроках их предоставления, в обосновывающих материалах к паспортам проектов;
  • уточнить результаты федерального проекта «Развитие национальных медицинских исследовательских центров для внедрения инновационных медицинских технологий и клинических рекомендаций, протоколов лечения», предусмотрев численно-измеримые показатели внедрения новых технологий и практик;
  • совместно с Минэкономразвития России проработать вопрос о размещении проектируемых объектов строительства и реконструкции в геоинформационной подсистеме Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) с учетом их внесения в схемы территориального планирования и отражения на картах планируемого размещения объектов регионального значения;
  • совместно с Минэкономразвития России дополнительно проработать результаты и мероприятия федерального проекта «Экспорт медицинских услуг», имея в виду создание системы продвижения медицинских услуг на международном рынке;
  • совместно с Минфином России при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов проработать вопрос об увеличении расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с планируемым увеличением численности медицинских работников в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», имея в виду подготовку предложений по источникам финансирования;
  • совместно с Минфином России проработать вопрос о выделении дополнительных объемов финансирования на реализацию мероприятий, включаемых в национальный проект и реализуемых в текущем году за счет средств резервного фонда Правительства РФ;
  • совместно с Минтрудом России проработать вопрос о включении в национальный проект мероприятий по выявлению профессиональных заболеваний на производстве;
  • совместно с Минстроем России и Минэкономразвития России проработать вопрос о целесообразности включения проектируемых в рамках национального проекта объектов строительства и реконструкции в Федеральную адресную инвестиционную программу;
  • совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предусмотреть дополнение национального проекта мероприятиями, включенными в федеральный проект «Цифровое здравоохранение» проекта паспорта программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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