Правительство подготовило ряд поручений по реализации НП «Здравоохранение»

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В частности, Минздраву России с учетом состоявшегося обсуждения при дальнейшей доработке национального проекта «Здравоохранение» и паспортов федеральных проектов поручено до 15 августа 2018 г.: