Правительство пока не утвердило нацпроект по здравоохранению

Правительство пока не одобрило проект нацпроекта по здравоохранению, разработанный Минздравом. Как сообщает «Коммерсантъ», документ рассматривался кабинетом министров 3-5 июля, на текущей неделе обсуждение продолжится.

В проекте нацпроекта, с которым изданию удалось ознакомиться, восемь федеральных проектов (ФП): пять из них – чисто медицинские, их курирует первый заместитель главы Минздрава Татьяна Яковлева, проект по национальным медцентрам – замминистра Сергей Краевой, по цифровизации – замминистра Наталья Хорова, ФП по развитию экспорта медуслуг – замминистра Олег Салагай. Всего на проект будет направлено 1,5 трлн руб. О это на совещании 6 июля заявила зам. председателя правительства Татьяна Голикова.

Проект предполагает, что на онкологическую помощь до 2024 г. будет потрачено 982 млрд руб., деньги пойдут на переоснащение существующих онкоцентров, создание онкоамбулаторий и региональных лабораторных референс-центров.

В планах также создание в России сети клиник по лечению сосудистых заболеваний, охват профилактическими медосмотрами 90% населения, завершение программы первичной медсанпомощи, обучение педиатров и реконструкция 34 детских больниц и отделений.

Довольно масштабным в нацпроекте выглядит большой федеральный проект по повышению квалификации врачей и среднего медперсонала. Проект проходит параллельно с аккредитацией медперсонала и должен охватить непрерывным дистанционным обучением не менее 1,88 млн врачей и медсестер. Одна из задач нацпроекта – закрытие кадрового дефицита в системе здравоохранения.

ФП по цифровизации здравоохранения предполагает быстрое и достаточно недорогое (около 2 млрд долл. США на страну с 145 млн населения) создание единого контура информобслуживания здравоохранения, полное подключение к сети большинства больниц к 2021 г., систему электронных рецептов к 2023-му, цифровизацию большей части медицинского документооборота к 2022-му и «личный кабинет пациента» с возможностью юридически значимых действий на портале госуслуг к 2023 г. для большей части страны.

Издание сообщает: опасения правительства о том, что под видом прорыва в нацпроекты будут включаться старые ведомственные программы без изменений, Минздрав пока оправдывает. Однако документ пока сырой и будет дорабатываться.