Правительство прекратило работу над законопроектом о продаже лекарств в продуктовых магазинах

После смены федерального правительства работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ритейле, прекращена, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее решение связывают с уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, который был инициатором создания документа, и возвращением в правительство Татьяны Голиковой.

Департамент соцразвития правительства РФ 22 июня направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства, следует из письма. Представитель госпожи Голиковой София Малявина пояснила изданию, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.

С инициативой о продаже безрецептурных лекарств в торговых сетях Минпромторг выступил еще в 2009 году. В начале 2016-го Шувалов поручил Минздраву подготовить соответствующий законопроект. Ведомство не поддержало эту идею, после чего на некоторое время работа над этим вопросом была приостановлена. Инициатива по продаже безрецептурных лекарств в магазинах вновь была высказана на совещании у г-на Шувалова в конце августа 2017 года. Инициативу поддержал Минпромторг, который разместил свою версию законопроекта в публичном доступе в декабре 2017 года, а затем в мае 2018 года была размещена для обсуждения новая версия документа.



Законопроект о продаже безрецептурных лекарств в торговых сетях вызвал бурную реакцию фармсообщества.

«Эта инициатива может нас убить. Как минимум половина безрецептурного товара уйдет из аптек», – заявлял ранее генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев.

Генеральный директор АС «Ригла» Александр Филиппов также негативно отзывался об этой инициативе: «Нам помощники из фудритейла не нужны».

Законопроект вызвал негативную реакцию Минздрава, Минэкономразвития и ФАС.

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил категорически против проекта законодательной инициативы о возможном допуске продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях.

«Я считаю недопустимым, чтобы лекарства продавались нефармацевтическими организациями. И это мнение я высказывал при первой информации, появившейся в публичном пространстве о некой законодательной инициативе», – заявил глава комитета Дмитрий Морозов.

Депутат Госдумы Александр Петров, выступая в конце марта на итоговой коллегии Росздравнадзора, заявил, что «это закон лоббистов, за ним стоит коррупция».

Президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» Александр Апазов направил письмо Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить торговли лекарственными средствами в неспециализированных магазинах.