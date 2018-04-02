Правительство расширяет перечень подконтрольных наркотических средств и психотропных веществ

Правительство РФ внесло изменения в ряд нормативных правовых актов, регулирующих оборот наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующее постановление от 28 марта 2018 года №337 подписал Дмитрий Медведев.

Это необходимо для приведения российского законодательства в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Концепцией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года (утверждена ФСКН России 16 октября 2009 года) закреплен принцип упреждающего воздействия принимаемых мер. Указанные в постановлении вещества внесены в национальные перечни подконтрольной продукции Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины.