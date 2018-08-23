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Правительство расширяет сферу деятельности Российского фонда технологического развития

23.08.2018

Российский фонд технологического развития разработал программу по предоставлению льготных займов, в рамках которой будет производиться заемное финансирование проектов, направленное на повышение производительности труда на промышленных предприятиях, в соответствии с требованиями: срок займа – не более 60 месяцев (5 лет), общий бюджет проекта – не менее 71,5 млн руб., сумма займа – от 50 млн до 300 млн руб., процентная ставка по займу – 1%.

Кроме того, Фонд будет оказывать поддержку проектам, способствующим повышению конкурентоспособности российской продукции на глобальных рынках.

Подписанным постановлением Правительства РФ от 18.08.2018 г. № 969 в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» (утверждены постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. №1388) внесены изменения, которые позволят расширить сферу деятельности Фонда и повысить эффективность работы промышленных предприятий за счет использования льготных займов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Август №25
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