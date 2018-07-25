Планируется расширить перечень медизделий иностранного производства, которым ограничат доступ к госзакупкам

Минпромторг приступил к разработке проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предлагается дополнить перечень следующими видами медицинских изделий: кровати медицинские функциональные и концентраты для гемодиализа, тонометры измерения внутриглазного давления, стерилизаторы воздушные, термостаты суховоздушные и оториноскопы.

Перечень медизделий зарубежного производства, для которого установлены ограничения при участии в госзакупках, был утвержден постановлением Правительства РФ №102 от 05.02.2018 г. После этого он неоднократно расширялся.