Правительство РФ по инициативе МВД России дополнило перечень запрещенных в РФ веществ

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2018 г. № 718 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», разработанное Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, вступило в силу 2 июля.

Указанным постановлением в перечень веществ, подлежащих контролю в РФ, включено 18 новых наркотических средств и 12 новых психотропных веществ. Таким образом, тридцать новых видов психоактивных веществ взяты под государственный контроль.

Все внесенные данным постановлением Правительства РФ новые наркотические средства и психотропные вещества обладают высоким наркогенным потенциалом, сообщили в пресс-службе МВД.

Преимущественная часть из вновь поставленных на контроль психоактивных веществ продается на иностранных и российских интернет-порталах как «легальные наркотики». Имеется информация об изъятии и потреблении шестнадцати веществ на территориях иностранных государств (в Португалии, США, Китае, Италии, Словении, Швеции, Германии, Великобритании), два из них изымались ранее на территории Российской Федерации.

«Большинство представленных веществ из групп барбитуратов, бензодиазепинов, квалонов и аналептиков ранее использовались на территории иностранных государств в составе различных лекарственных препаратов, но были сняты с производства ввиду оказываемых серьезных побочных эффектов и возможности развития зависимости», – отмечают в МВД.