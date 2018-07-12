Правительство РФ рассмотрит возможность увеличения объема субвенций на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан

Сегодня на заседании Правительства РФ планируется рассмотреть вопрос об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

В повестке заседания указано увеличение объема субвенций на 1,862 млрд. рублей. Это связано с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

«Мы скорректируем распределение субвенций регионам на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов – лечебным питанием. Мы ежегодно выделяем деньги из федерального бюджета на эти цели. На 2018 год предусмотрен уже 31 млрд рублей с лишним. Тем не менее тех, кто имеет право на такую поддержку со стороны государства, стало больше, вырос норматив финансовых затрат на каждого такого человека, поэтому мы увеличиваем общую сумму субвенций до 33,5 млрд рублей, это позволит закупить регионам необходимые лекарства для тех, кому это положено», - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.