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Правительство внесло в Госдуму законопроект о государственном социальном заказе

27.07.2018

Правительство РФ внесло 26 июля в Госдуму законопроект № 519530-7 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Документом предусматривается возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги. Тем самым при оказании услуг в социальной сфере будет реализовываться принцип «деньги следуют за потребителем». Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, что будет способствовать устранению сложившегося неравенства в сфере финансирования такой деятельности.

«Реализация законопроектов позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объёме социальных госуслуг, оказание которых государство гарантирует в соответствующем финансовом году. Это нужно как гражданам – потребителям таких услуг, так и негосударственному сектору в социальной сфере», – считают в правительстве.

Законопроект учитывает сложившиеся практики привлечения негосударственных организаций к оказанию госуслуг в социальной сфере, предусматривает применение инструментов, позволяющих с учётом местных условий использовать рыночно ориентированные, конкурентные способы определения исполнителя госуслуги в социальной сфере.

«Законопроект является рамочным, он не вменяет в обязанность публично-правовому образованию использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, а лишь создаёт правовое поле, в рамках которого будет проводиться такой отбор, если публично-правовое образование примет соответствующее решение. Если публично-правовое образование оценивает сложившуюся систему оказания госуслуг как достаточную и эффективную, то оно может оставаться в рамках существующих инструментов организации и финансирования госуслуг, то есть, например, использовать исключительно государственное или муниципальное задание и подведомственную сеть учреждений.

Проведение конкурсов только для негосударственных организаций, как это делается в настоящий момент, ограничивает их участие в оказании государственных услуг. Одновременно это снижает стимул для государственных учреждений бороться за потребителей и повышать качество оказываемых услуг», – отметил премьер-министр Дмитрий Медведев 19 июля, представляя законопроект на заседании правительства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
социальная услуга
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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