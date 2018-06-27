Представители аптечных сетей обсуждают вопросы выживаемости

В Грузии продолжает работу конференция-партнеринг, организованная российской фармацевтической компанией «Обновление» (Renewal) в рамках серии дискуссионно-мотивационных встреч руководства и сотрудников фармпроизводителя с собственниками и руководителями крупных и средних аптечных сетей, компаний дистрибуторов, а также аптечных ассоциаций различного типа.

Всего в серии из четырех мероприятий в июне 2018 года примут участие 149 активных участников коммерческого сегмента фармрынка. Они представляют весь географический спектр фармрынка РФ – от Сахалина до Калининграда: 119 аптечных сетей, объединяющих 21880 розничных точек. Живое участие в дискуссиях принимают давние и новые партнеры компании «Обновление» – «Пульс» и АСНА.

Основная тематика серии встреч: новые тренды в ассортиментной и бизнес-политике фармпроизводства и ритейла, направленные не только на выживаемость российской розницы, но и на дальнейшее взаимовыгодное и эффективное развитие фармацевтического рынка во всех регионах страны; ассортиментная матрица; модели ценообразования; роль СТМ и УСТМ, а также прямых и ассоциативных маркетинговых договоров и контрактов поставок.

Данное мероприятие является ежегодным для новосибирской компании «Обновление» (Renewal) и ее гостей. За плечами участников – Алтай, Байкал, Камчатка, Армения.

Гостеприимная Грузия и конгресс-центр SPA комплекса Lapota Lake в солнечной Кахетии стала базовым лагерем мероприятия в 2018 году. Гости и участники не только обсуждают аспекты работы в рамках деловой программы конференции, но и знакомятся с красотами и дарами этой братской страны кавказского региона.

Фармацевтический вестник приглашает всех участников этой конференции к продолжению разговора в ходе программы «Конференции фармритейлеров: от тех кто выжил, о том как они это сделали» серии «PROекции будущего» 13 - 14 сентября в г. Сочи.

АО «ПФК Обновление» (торговая марка Renewal) основана в 1997 г. Основатель компании Владлен Калустов. Предприятие производит лекарственные средства в полном соответствии с международными стандартами качества GMP.