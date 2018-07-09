Представители бизнеса предложили создать общую цифровую площадку для проведения госзакупок в рамках ЕАЭС

В Астане состоялась международная конференция «Казахстан в ЕАЭС: стратегия дальнейшего развития», в ходе которой эксперты стран-союзниц обсудили вопросы функционирования общего рынка, а также проекты, которые могут быть реализованы в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, представители государственных органов Казахстана подчеркнули, что для дальнейшего движения вперед важно уделить внимание степени реализации существующих договоренностей и оценить влияние интеграционных эффектов не только на объединение в целом, но и на конкретные отрасли экономик каждого государства ЕАЭС.

В свою очередь, представители бизнеса обратили внимание на практические вопросы функционирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, запуск которых состоялся в 2017 году. В частности, были обозначены проблемы нормативно-правовых коллизий, двойного и избыточного регулирования.

«Нашу работу в сфере фармацевтики надо постоянно «донастраивать», не доводя проблемы до возникновения реальных барьеров, поскольку этот рынок совершенно новый, мы его только запустили. Нам очень важно быстро получать обратную связь, чтобы иметь возможность корректировать наше законодательство», - подчеркнула в ходе мероприятия член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

В рамках реализации цифровой повестки представители бизнеса предложили создать общую цифровую площадку для проведения государственных (муниципальных) закупок. Кроме того, предприниматели отметили необходимость совершенствования национального и наднационального регулирования, в том числе системы разрешения торговых споров.